Водоканалы призывают НКРЭКУ повысить тарифы на треть

Ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалекология» просит обязать Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установить с 1 июля экономически обоснованные тарифы на услуги водоканалов. Об этом шла речь на пресс-конференции в Киеве с участием руководства Ассоциации.

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Президент «Укрводоканалекологии» Дмитрий Новицкий обратился к президенту Украины и Совету национальной безопасности и обороны с просьбой обязать регулятора рассмотреть вопрос установления экономически обоснованного тарифа для предприятий водоснабжения и таким образом обеспечить надлежащее финансирование водоканалов для недопущения критических последствий.

«Мы просим НКРЭКУ рассмотреть вопрос и принять решение об установлении тарифа с 1 июля. Такая возможность есть, расчеты есть. В то же время, мы требуем от регулятора учесть компенсацию роста стоимости электроэнергии с начала текущего года. Так мы сможем рассчитаться с поставщиками электроэнергии», — отметил Новицкий.

Он заявил, что у водоканалов нет других источников для капитализации основных фондов, возврата кредитных средств, в частности, от международных финансовых организаций, кроме дохода от оплаты услуг потребителями.

По словам Новицкого, государственная целевая программа «Питьевая вода Украины», принятая на срок до 2026 года, предусматривает выделение 17 млрд грн из госбюджета, однако в текущем году финансирование на нее не выделялось.

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В ходе пресс-конференции директор ассоциации Александр Шкинь заявил, что недофинансирование водопроводной отрасли на этот год составляет около 12 млрд грн.

«Рост тарифов на водоснабжение почти вдвое отстает от роста стоимости его составляющих. На сегодняшний день мы вынуждены обратиться к общественности, чтобы предупредить о последствиях, к которым приведет бездействие регулятора для водоканалов и для потребителей», — подчеркнул он.

Среди таких последствий в «Укрводоканалекологии» называют невозможность закупки реагентов, что скажется на качестве воды, и возможные поставки воды по графику.

Кроме того, накопление долгов за электроэнергию может привести к отключению электроснабжения для водоканалов и к остановке их работы.

По словам Шкиня, валовая прибыль отрасли в прошлом году составила около 37,6 млрд грн, тогда как недофинансирование составляет около 30% этой суммы. Он подчеркнул, что запасы предприятий уже исчерпаны, а долги по закупке реагентов и предоставлению услуг накапливаются.

В то же время, НКРЭКУ с декабря 2022 года несколько раз откладывала вопрос установления рекомендованных тарифов на 2023 год, расчеты по которым были поданы еще летом прошлого года, отметил президент «Укрводоканалекологии» Дмитрий Новицкий.

Эксперт подчеркнул, что к концу прошлого года речь шла о росте тарифов на услуги водоканалов ориентировочно на треть, что для семьи из трех человек составляет в среднем 60−80 грн. В то же время стоимость услуг водоснабжения на сегодняшний день является одной из самых низких в перечне коммунальных услуг.