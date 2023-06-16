Медиана цены на аренду в Киеве увеличилась во всех сегментах квартир, но больше всего в однокомнатных на 11%, в трехкомнатных — на 8%, а в двухкомнатных на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба ЛУН со ссылкой на данные статистики мобильного приложения Bird.
В Киеве аренда однокомнатных квартир подорожала на 11%
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Средние цены на аренду квартир в Киеве
- 1-комнатные — 10 000 грн
- 2-комнатные — 14 000 грн
- 3-комнатные — 24 900 грн
Эксперты отмечают, прогнозируемый рост, в течение последних нескольких месяцев рынок недвижимости стабилизировался, на него больше не влияют ночные обстрелы, сезонность и колебания курса. И как следствие, несмотря на ежедневные атаки на Киев со стороны россии в мае, стоимость аренды начала расти и восстанавливаться до довоенного уровня.
Напомним, в мае 2021 года стоимость аренды в Киеве составляла:
- 1-комнатные — 11 000 грн
- 2-комнатные — 18 800 грн
- 3-комнатные — 36 300 грн
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Аренда во Львове
Что касается аренды во Львове, медиана цены аренды трехкомнатных квартир увеличилась на 6%, двухкомнатных на 5%, стоимость однокомнатных квартир не изменилась.
- 1-комнатные — 15 000 грн
- 2-комнатные — 16 800 грн
- 3-комнатные — 20 000 грн
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