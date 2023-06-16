У украинцев растет спрос на авто из Китая

За прошлый месяц в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых автомобиля, изготовленных в КНР. Это на 11% больше, чем в апреле, сообщает Укравтопром.

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Из 864 легковых автомобилей:

новых — 603 ед. (+18% к апрелю);

б/у — 261 ед. (-3%).

Как среди новых, так и подержанных авто ввезенных из Китая доминировали электромобили. Доли которых в регистрациях составили 43% и 97% соответственно.

Самые популярные авто

В майскую пятерку самых популярных новых автомобилей, изготовленных в Китае, вошли:

Volkswagen ID.4

Dongfeng/Honda M-NV

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 2

MG HS

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В ТОП-5 импортируемых из Китая подержанных машин в мае попали:

Volkswagen ID.4

Dongfeng/Honda M-NV

Volkswagen ID.6

Tesla Model Y

Honda E