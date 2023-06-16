За прошлый месяц в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых автомобиля, изготовленных в КНР. Это на 11% больше, чем в апреле, сообщает Укравтопром.
У украинцев растет спрос на авто из Китая
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Из 864 легковых автомобилей:
- новых — 603 ед. (+18% к апрелю);
- б/у — 261 ед. (-3%).
Как среди новых, так и подержанных авто ввезенных из Китая доминировали электромобили. Доли которых в регистрациях составили 43% и 97% соответственно.
Самые популярные авто
В майскую пятерку самых популярных новых автомобилей, изготовленных в Китае, вошли:
- Volkswagen ID.4
- Dongfeng/Honda M-NV
- Chery Tiggo 4
- Chery Tiggo 2
- MG HS
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В ТОП-5 импортируемых из Китая подержанных машин в мае попали:
- Volkswagen ID.4
- Dongfeng/Honda M-NV
- Volkswagen ID.6
- Tesla Model Y
- Honda E
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Источник: Минфин
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