ТРЦ «Магеллан» наконец-то продали. За него готовы заплатить более 620 миллионов

15 июня прошли торги по продаже киевского ТРЦ «Магеллан». Победитель аукциона готов заплатить за него более 620 млн. грн. Об этом стало известно из данных на сайте Prozorro.Продажи.

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Детали аукциона

За актив соревновались 3 участника, в ходе торгов стоимость актива выросла с 448,47 млн грн до более 620 млн грн.

В торгах приняли участие: ООО «Ай кью компани» с окончательным предложением 448 471 064 грн, ООО «Маркет-сервис Голосеевский» с окончательным предложением 620 000 000 грн и сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Птахоплемзавод «Коробовский"1 с окончательным предложением0 грн, эта ставка и стала победной.

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Согласно данным Опендатабот, компания была основана 26 августа 2003 года. Уставный капитал составляет 115820 грн. Основной вид деятельности компании — разведение домашней птицы.

По состоянию на 2022 год, компания зарегистрировала убыток на сумму 7 806 000 грн и активы на сумму 151 101 000 грн.

Владельцем, директором и руководителем компании является адвокат Сподин Сергей.

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