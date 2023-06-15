Нацбанк готов снижать учетную ставку раньше 4 квартала, но при определенных условиях

НБУ готов начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем предполагал апрельский макропрогноз (4 квартал). Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга по решениям правления регулятора по монетарной политике.

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Снижение ставки

НБУ готов начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем предполагал апрельский макропрогноз (4 квартал), если рост реальной доходности гривневых инструментов и снижение рисков для курсовой устойчивости и дальше будут происходить быстрее, чем ожидалось.

«Этому может способствовать стремительнее прогноза замедления потребительской и базовой инфляции и роста международных резервов, а также лучшая результативность мер по обеспечению привлекательности гривневых инструментов. Преградой для более быстрого перехода к циклу снижения учетной ставки могут быть новые вызовы для курсовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции в результате вторжение», — отметил Пышный.

Напомним

15 июня правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

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Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).