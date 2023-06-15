Государственная налоговая служба разъяснила, как будет происходить переход субъектов хозяйствования по уплате единого налога по ставке 2% (упрощенной системы налогообложения с особенностями) после принятии соответствующего законопроекта. Об этом сообщила экс-глава Налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина в телеграм-канале.
Как бизнес будут возвращать из упрощенной системы налогообложения. Разъяснение Налоговой
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Объяснение Налоговой
Отмечается, что плательщики третьей группы, уплачивавшие единый налог по ставке 5%, автоматически будут считаться применяющими систему налогообложения, на которой находились ранее.
В то же время вновь созданные субъекты хозяйствования (появившиеся с марта 2022 года) в случае изменения ставки должны подать в Государственную налоговую службу соответствующее заявление не позднее, чем за 15 календарных дней до начала календарного квартала.
«Если речь идет о ІІІ квартале 2023 года, то заявление следует подать до 15 июня», — уточняет Южанина.
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Субъекты хозяйствования, являвшиеся плательщиками налога на прибыль, но после отмены упрощенной системы с особенностями намерены остаться плательщиками единого налога третьей группы со ставкой 3 или 5% (при условии соответствия критериям, в том числе по предельному объему годового дохода — 7,5 млрд грн для третьей группы), должны подать в контролирующий орган два заявления:
- в первом заполнить пункт 5.5 «Отказ от упрощенной системы налогообложения»;
- во втором (которую необходимо представить за 15 календарных дней до начала ІІІ квартала 2023 года) — заполнить пункт 5.1 «Избрание или переход на упрощенную систему налогообложения»
с 01.07.2023и подпункт 5.1.1, в котором указать третью группу и выбранную ставку единого налога в зависимости от регистрации плательщиком НДС.
При этом налоговики обращают внимание, что плательщик на общей системе может принять решение о переходе на упрощенную систему налогообложения путем подачи заявления один раз в течение календарного года.
То есть плательщики налога на прибыль, избравшие упрощенную систему с особенностями в 2023 году, не смогут воспользоваться возможностью повторно зарегистрироваться плательщиками единого налога третьей группы со ставкой 3 или 5% в 2023 году.
«По крайней мере, теперь понятно, почему налоговики так настойчиво в последнее время обзванивают плательщиков с просьбой, как можно быстрее определиться с системой налогообложения», — написала Южанина.
Напомним
По словам главы Налогового комитета
Законопроект № 8401 предусматривал, что с 1 июля 2023 года лица, перешедшие на уплату единого налога по ставке 2%, теряют право на использование налоговых льгот и считаются применяющими систему налогообложения, на которой они находились до избрания специальной упрощенной системы налогообложения.
Одна из причин, почему власти хотят отменить льготы, — требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.
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Комментарии - 1
Во первых МВФ никогда не навязывает кредит, страна в лице правительства которое хочет получить кредит обращается в МВФ подаёт или оставляет заявку на получение кредита и сразу же расписывает «собственные обязательства«за счёт чего будет погашать взятые в долг средства, дальше МВФ одобряет эту заявку на получение кредита или отклоняет.
Южанину устраивает что в Украине душат предпринимательство не могу её понять она с таким энтузиазмом это расказвает такое впечатление что они с Гетманцевым за одно.