Нацбанк ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться в дальнейшем

Темпы роста потребительских цен в дальнейшем снижались быстрее, чем ожидалось. В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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«Помимо эффекта базы сравнения, этому способствовали достаточное предложение продовольствия и горючего, укрепление наличного курса гривны, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий», — говорится в сообщении НБУ.

Регулятор также отметил, что добиться стабилизации валютного рынка и улучшения ожиданий удалось, в частности, благодаря удержанию высокой учетной ставки и комплексу дополнительных мер НБУ по повышению привлекательности гривневых инструментов.

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Несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление остается достаточно высоким. Так, базовая инфляция в мае снизилась лишь до 15,6% в годовом исчислении, что соответствует прогнозу НБУ. Такая динамика свидетельствует о дальнейшем переносе понесенных бизнесом расходов, связанных с войной, на цены товаров и услуг.

НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться, хотя и более умеренными темпами

«Благодаря налаживанию логистики, снижению цен на мировых товарных рынках и последовательной монетарной политике НБУ инфляция в Украине будет в дальнейшем замедляться», — заявили в Нацбанке.

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Однако этот процесс уже будет не таким стремительным, как в предыдущие месяцы. Во-первых, будет постепенно исчерпываться эффект базы сравнения, способствовавший ощутимому снижению инфляции в первом полугодии. Во-вторых, на ценовой динамике отразятся повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированный возврат довоенного уровня налогообложения на рынке горючего.

Кроме того, негативные последствия для цен будут иметь подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. По первым оценкам НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 в. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей.