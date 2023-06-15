НБУ: международной помощи достаточно для покрытия дефицита бюджета. Печатать гривну не нужно

Потери от войны растут, однако стабильное поступление международной помощи и оживление внутреннего долгового рынка позволяют покрывать значительный дефицит бюджета без эмиссионного финансирования. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга по решениям правления регулятора по монетарной политике.

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Международная помощь

С начала года Украина получила от международных партнеров финансирование на сумму около $20 млрд.

«Совместные меры правительства и НБУ способствовали увеличению объемов привлеченных в государственный бюджет средств от продажи ОВГЗ. Все это позволило успешно профинансировать значительный дефицит государственного бюджета в январе — мае», — отметил Пышный.

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По его словам, учитывая устойчивость международной поддержки и постепенное оживление экономики, Украина сможет и дальше финансировать все необходимые расходы без возобновления эмиссионного финансирования.

Напомним

Ранее Пышный заявил, что Украина больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег для финансирования государственных расходов.

Правительство и Нацбанк договорились больше не прибегать к «печати» денег в 2023 году, поскольку это несет значительные риски для стабильности гривны. Также обязательство прекратить эмиссионное финансирование бюджета содержится в меморандуме между Украиной и МВФ.