Теперь не только открыть, но и закрыть ФОП можно будет на портале «Дия». Пока украинцы могут воспользоваться новой услугой в режиме бета-теста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Закрыть ФОП можно будет на портале «Дия». В настоящее время услуга доступна в режиме бета-теста
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«ФЛП закрывается за секунду! Никаких ожиданий и ошибок — все данные автоматически подтянутся из Единого государственного реестра (ЕГР). Необходимо просмотреть информацию и подписать. Регистратор ничего не будет проверять вручную, а вы не будете ходить в налоговую», — говорится в сообщении.
Кто может присоединиться к тестированию
- физические лица-предприниматели, имеющие РНУКПН;
- предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.
Зарегистрироваться для участия в бета-тесте можно по этой ссылке.
Напомним
Минфин писал, что стало известно, почему отсрочили отмену льготного налога 2% для ФОПов.
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