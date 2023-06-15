Закрыть ФОП можно будет на портале «Дия». В настоящее время услуга доступна в режиме бета-теста

Теперь не только открыть, но и закрыть ФОП можно будет на портале «Дия». Пока украинцы могут воспользоваться новой услугой в режиме бета-теста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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«ФЛП закрывается за секунду! Никаких ожиданий и ошибок — все данные автоматически подтянутся из Единого государственного реестра (ЕГР). Необходимо просмотреть информацию и подписать. Регистратор ничего не будет проверять вручную, а вы не будете ходить в налоговую», — говорится в сообщении.

Кто может присоединиться к тестированию

физические лица-предприниматели, имеющие РНУКПН;

предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Зарегистрироваться для участия в бета-тесте можно по этой ссылке.

Напомним

Минфин писал, что стало известно, почему отсрочили отмену льготного налога 2% для ФОПов.