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15 июня 2023, 16:00 Читати українською

Биткоин упал ниже $25 000 впервые за три месяца

После заявления ФРС о сохранении базовой ставки цена биткоина упала ниже $25 000 впервые с 17 марта. Об этом сообщает Cointelegraph.

После заявления ФРС о сохранении базовой ставки цена биткоина упала ниже $25 000 впервые с 17 марта.
Фото: freepik.com

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По данным TradingView, в течение 30 минут 15 июня цена биткоина упала на 4% с $25 867 до $24 819.

На момент публикации новости стоимость первой криптовалюты составляла около $24 881. По данным coinmarketcap, за неделю биткоин потерял 5,68%. Ethereum за неделю подешевел на 11,22%, а за сутки — на 6,46%.

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Падение биткоина произошло спустя три часа после того, как Федеральная резервная система объявила о приостановлении роста процентных ставок после почти 15-месячного повышения в борьбе с инфляцией.

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По словам рыночного аналитика eToro Джоша Гилберта, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл четко дал понять, что нынешняя пауза — временная, и может привести к дальнейшим проблемам для биткоина в долгосрочной перспективе.

«Положительная реакция рисковых активов, за которой мы наблюдали в этом году, базируется на ожидании того, что инфляция упадет, а процентные ставки достигнут пика, а затем начнут снижаться», — заявил Гилберт в комментарии Cointelegraph.

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Источник: Минфин
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