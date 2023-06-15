Биржевая цена газа на площадке ICE Futures достигли $500 за тыс. куб. м. Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 13,6%, достигнув €44,58 за 1 МВт·ч, или $509,96 за тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена газа в Европе впервые за два месяца превысила $500 за тыс. куб. м
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Цены на газ растут
В предыдущий раз 1 тыс. «кубов» газа стоила в Европе больше $500 почти два месяца назад — 16 апреля.
Газ дорожает третий день подряд на фоне перебоев с поставками из Норвегии и жаркой погоды в Европе, пишет Bloomberg.
Читайте: Цены на газ в Европе упали ниже $300 — впервые за два года
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что европейские краткосрочные цены на природный газ в Европе могут ненадолго приобрести ниже нуля значение.
Цены на европейский газ снижались, поскольку слабая региональная экономика ставит под угрозу перспективы спроса.
🕵️Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии