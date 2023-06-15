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15 июня 2023, 14:15 Читати українською

Цена газа в Европе впервые за два месяца превысила $500 за тыс. куб. м

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures достигли $500 за тыс. куб. м. Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 13,6%, достигнув €44,58 за 1 МВт·ч, или $509,96 за тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE.

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures достигли $500 за тыс.

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Цены на газ растут

В предыдущий раз 1 тыс. «кубов» газа стоила в Европе больше $500 почти два месяца назад — 16 апреля.

Газ дорожает третий день подряд на фоне перебоев с поставками из Норвегии и жаркой погоды в Европе, пишет Bloomberg.

Читайте: Цены на газ в Европе упали ниже $300 — впервые за два года

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что европейские краткосрочные цены на природный газ в Европе могут ненадолго приобрести ниже нуля значение.

Цены на европейский газ снижались, поскольку слабая региональная экономика ставит под угрозу перспективы спроса.

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Источник: Минфин
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