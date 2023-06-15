Цена газа в Европе впервые за два месяца превысила $500 за тыс. куб. м

В предыдущий раз 1 тыс. «кубов» газа стоила в Европе больше $500 почти два месяца назад — 16 апреля.

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Газ дорожает третий день подряд на фоне перебоев с поставками из Норвегии и жаркой погоды в Европе, пишет Bloomberg.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что европейские краткосрочные цены на природный газ в Европе могут ненадолго приобрести ниже нуля значение.

Цены на европейский газ снижались, поскольку слабая региональная экономика ставит под угрозу перспективы спроса.