Цены на газ в Европе летом могут ненадолго упасть ниже нуля — Bloomberg

Европейские краткосрочные цены на природный газ в Европе могут ненадолго приобрести ниже нуля значение. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что происходит с ценами

Стоимость газа в ЕС падает восьмую неделю подряд.

Ситуация, когда производители газа фактически платят потребителям за то, чтобы они забрали у них газ, становится все более вероятной, поскольку цены на него уже приблизились к докризисным уровням.

«Такого не случалось с октября 2006 года, когда внутридневные цены в Великобритании ненадолго упали ниже нуля после открытия нового газопровода при благоприятных погодных условиях», — говорится в сообщении.

Сходные условия формируются и сейчас: хранилища заполняются, потребление хромает, а возобновляемые источники энергии набирают обороты. Bloomberg отмечает, что нулевые цены более вероятны в странах с малыми подземными хранилищами, таких как Великобритания.

На отдельных региональных газовых рынках в Европе цены могут стать отрицательными в часы или дни с высоким уровнем генерации возобновляемой энергии, рассказал вице-президент по торговле газом и оптимизации норвежской нефтяной компании Equinor Педер Берланд. Однако он предупредил, что до отрицательных цен пока далеко и «на этом пути может многое случиться».

Причина падения цен

Цены на европейский газ снижаются, поскольку слабая региональная экономика ставит под угрозу перспективы спроса.

Напомним

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 5,3%, опустившись на минимум до €26,3 за 1 МВтч, или $296,42 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс свидетельствуют данные биржи ICE. Ниже $300 за 1 тыс. куб. м цена газа опускалась два года назад — 20 мая 2021 года.