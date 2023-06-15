Министерство цифровой трансформации и Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировали новую услугу в «Дие» — получение компенсации для вкладчиков обанкротившихся банков. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Вкладчики банков-банкротов смогут получить компенсацию через «Дию»
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Новая услуга в Дие
«Вскоре владельцы обанкротившихся банков смогут за несколько кликов в приложении подать заявление и получить возмещение от Фонда», — говорится в сообщении.
16 июня Минцифры и Фонд гарантирования подпишут меморандум о сотрудничестве и озвучат все подробности.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Фьодорова підмінили інопланетями на біооболонку зі штучним інтелектом?
«Дія» грошей не дає, все рівно йти в банк потрібно.
Вибрать банк? Так це й зараз можна і без діі, на сайті ФГВФО є список банків в яких можна отримати гроші.