Вкладчики банков-банкротов смогут получить компенсацию через «Дию»

Министерство цифровой трансформации и Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировали новую услугу в «Дие» — получение компенсации для вкладчиков обанкротившихся банков. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

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Новая услуга в Дие

«Вскоре владельцы обанкротившихся банков смогут за несколько кликов в приложении подать заявление и получить возмещение от Фонда», — говорится в сообщении.

16 июня Минцифры и Фонд гарантирования подпишут меморандум о сотрудничестве и озвучат все подробности.