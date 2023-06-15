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15 июня 2023, 15:44 Читати українською

Вкладчики банков-банкротов смогут получить компенсацию через «Дию»

Министерство цифровой трансформации и Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировали новую услугу в «Дие» — получение компенсации для вкладчиков обанкротившихся банков. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Министерство цифровой трансформации и Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировали новую услугу в «Дие» — получение компенсации для вкладчиков обанкротившихся банков.

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Новая услуга в Дие

«Вскоре владельцы обанкротившихся банков смогут за несколько кликов в приложении подать заявление и получить возмещение от Фонда», — говорится в сообщении.

16 июня Минцифры и Фонд гарантирования подпишут меморандум о сотрудничестве и озвучат все подробности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Три літри
Три літри
15 июня 2023, 16:15
#
Вже друга корисна послуга в Недії.

Фьодорова підмінили інопланетями на біооболонку зі штучним інтелектом?
+
0
matroskin
matroskin
15 июня 2023, 17:37
#
А в чому власне полягає послуга?
«Дія» грошей не дає, все рівно йти в банк потрібно.
Вибрать банк? Так це й зараз можна і без діі, на сайті ФГВФО є список банків в яких можна отримати гроші.
+
0
rpm
rpm
15 июня 2023, 18:07
#
Скоріше за все Дія надасть можливість вказати картку (на зразок єПідтримка, яку можна дистанційно відкрити у банках) для переведення туди коштів. У такому випадку все відбуватиметься дистанційно.
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