Денежная масса (агрегат M3) в Украине после роста в апреле на 2,4% в мае прибавила еще 1,6%, или 41,7 млрд грн и достигла 2 трлн 660,66 млрд грн. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные НБУ.
Денежная масса в Украине в мае выросла на 41,7 миллиарда
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Как изменились депозиты
Рост депозитов в пятом месяце этого года замедлился до 1,9% с 2,5% в апреле и был полностью обеспечен гривневыми депозитами, которые после роста в апреле на 3,7% в мае увеличились еще на 3,2%, или 41,4 млрд грн — до 1 трлн 328,9 млрд грн.
В то же время валютные депозиты, прибавившие в апреле 0,2%, в мае сократились на 0,6 млрд грн — до 681,3 млрд грн (в гривневом эквиваленте).
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Денежные средства в обращении вне банков (M0) после роста в апреле на 2,2%, в мае увеличились на 0,7% — до 649,4 млрд грн, что соответствует уровню примерно конца января этого года.
Рост денежной базы (резервных средств) после замедления в апреле до 0,3% в мае ускорился сразу до 3,1% или на 26,9 млрд грн — до 893,5 млрд грн.
Такая динамика связана с очередным этапом повышения резервных требований с 11 мая. Также несущественно — на 5,4 млрд грн, до 45,6 млн грн — увеличились и наличные средства в кассах банков.
Вложения в депозитные сертификаты, выросшие в апреле сразу на 21,4%, или на 75,6 млрд грн, в мае даже незначительно сократились (на 1,0 млрд грн) — до 427,4 млрд грн.
Кредитование
Объем кредитов после снижения в апреле на 1,0% в мае уменьшился еще на 0,9%, или на 8,4 млрд грн — до 937,8 млрд грн. При этом гривневые кредиты сократились лишь на 0,3%, или на 2,1 млрд грн — до 692,3 млрд грн, тогда как валютные — на 2,5%, или на 6,3 млрд грн, до 245,5 млрд грн.
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В целом за пять месяцев этого года денежная масса увеличилась на 6,4%, база — на 12,7%, тогда как денежные средства в обращении вне банков сократились на 2,5%.
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А ВВП по 2% в год. Потом. Может быть 🤣