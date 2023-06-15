Украинские аграрные предприятия на 14 июня привлекли с начала года почти 37 млрд гривен банковских кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
С начала года аграрии привлекли почти 37 миллиардов банковских кредитов
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Кредиты для аграриев
Как отметили в МинАПК, из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» 5,8 тысячи хозяйств получили 21,8 миллиарда гривен.
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии Киевской (7,5 млрд грн), Винницкой (3,9 млрд грн) и Днепропетровской (3 млрд грн), Кировоградской (2,8 млрд грн) и Одесской (2,5 млрд грн)) областей.
По государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9» больше всего кредитов получили предприятия следующих областей:
- Кировоградская — 2,49 млрд. гривен для 838 предприятий;
- Винницкая — 2,3 млрд гривен для 745 хозяйств;
- Одесская — 2,1 млрд. гривен для 565 агрокомпаний;
- Киевская — 2,1 млрд. гривен для 467 хозяйств.
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Источник: Минфин
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У січні-квітні 2023 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами зросло в 39,8 рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до $7,04 млрд з $0,177 млрд.
Як повідомляє Державна служба статистики, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-квітнем 2022 року скоротився на 19,6% - до $13,334 млрд, тоді як імпорт зріс на 21,5% - до $20,374 млрд.
У квітні-2023 порівняно з березнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 9,3% - до $3,264 млрд, а імпорту — на 1,3% - до $5,345 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в квітні - 2023 було негативним і склало $2,081 млрд, тоді як в попередньому місяці воно також було негативним — $1,814 млрд.