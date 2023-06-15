С начала года аграрии привлекли почти 37 миллиардов банковских кредитов

Украинские аграрные предприятия на 14 июня привлекли с начала года почти 37 млрд гривен банковских кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

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Кредиты для аграриев

Как отметили в МинАПК, из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» 5,8 тысячи хозяйств получили 21,8 миллиарда гривен.

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии Киевской (7,5 млрд грн), Винницкой (3,9 млрд грн) и Днепропетровской (3 млрд грн), Кировоградской (2,8 млрд грн) и Одесской (2,5 млрд грн)) областей.

По государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9» больше всего кредитов получили предприятия следующих областей:

Кировоградская — 2,49 млрд. гривен для 838 предприятий;

Винницкая — 2,3 млрд гривен для 745 хозяйств;

Одесская — 2,1 млрд. гривен для 565 агрокомпаний;

Киевская — 2,1 млрд. гривен для 467 хозяйств.

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