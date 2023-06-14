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14 июня 2023, 19:22 Читати українською

Большинство украинцев считают коррупцию главным риском восстановления Украины — опрос

Большинство украинцев (73%) и представителей бизнеса (80%) среди возможных рисков больше всего беспокоит возвращение коррупционных схем в процессы восстановления Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Как восстанавливать Украину», проведенного агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine при поддержке USAID.

Большинство украинцев (73%) и представителей бизнеса (80%) среди возможных рисков больше всего беспокоит возвращение коррупционных схем в процессы восстановления Украины.
Фото: pixabay.com

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63% граждан и 73% предпринимателей опасаются отсутствия контроля и, как следствие, хищения государственных средств.

Чтобы нейтрализовать коррупцию, необходимо обеспечить механизмы контроля — так считают 33% населения и 44% представителей бизнеса. Также украинцы выступают за ужесточение уголовной ответственности за коррупцию — 24% и 18% соответственно.

Население в целом имеет довольно размытые представления о том, какие институты должны отвечать за восстановление. Относительное большинство опрошенных (от 42% до 46%) ответственными за поиск финансирования называют бизнес-структуры как национальные, так и международные. На втором месте — власти, в частности, президент и международные донорские организации.

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Контролировать расходы должны почти все институты: от власти всех уровней до общественных активистов и правопорядка. Впрочем, при уточнении основную ответственность за контроль люди возлагают на независимых аудиторов и президента.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, созданное только в этом году, будет эффективным по мнению 65% населения. Ожидания эффективности среди бизнеса значительно меньше и составляют 49%.

Население и бизнес разделяют позицию, что восстановление Украины будет продолжаться до 10 лет и больше — такое мнение высказали 60% бизнеса и населения.

Главными проблемами страны украинцы называют войну (100%), разрушение инфраструктуры и жилья (98%), а также коррупцию (94%). Безработица считают проблемой 89% опрошенных — особенно остро ее воспринимают женщины. Среди прочего существенными проблемами украинцы считают отсутствие профессионалов во власти, высокую стоимость жизни и низкие доходы.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 июня 2023, 19:42
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Не надо врать!!! Все знают чтотеще в 2014 году, на встрече Порошенко с представителями бизнеса, Порошенко анонсировал судебную реформу как — то что навсегда остоновит коррупцию…
Все знают, что еще в 2014 году, яценюк анансировал создание НАЗК с финансированием более ярда гривен (в штате 48 человек) как единственный механизм борьбы с чиновниками коррупционерами.
Так что… не раскачивайте лодку… в Украине коррупции нет!!!
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+15
matroskin
matroskin
14 июня 2023, 20:14
#
«Контролювати витрати мають майже всі інституції: від влади всіх рівнів до громадських активістів»
І що той контроль дає? Чим більше людей буде в цьому ланцюжку, тим більше буде вкрадено, бо кожен буде краси собі. За часів СРСР при райвідділку було два дяді ОБХСС звались і красти боялись бо знали що сядуть реально. А зараз НАБУ, САП, НАЗК, ВЕБ і т.д. і половина новин-хто де і скільки вкрав.
Толку з того контролю? Зайдіть на сайт держ.закупівель, там практично кожна покупка космічні ціни (а як копнуть по факту то 30% «закупівель» там взагалі лише на папері), і що, хотіли побачить-дивіться, щось змінилось?
Ось із свіжого, ніхто й не ховається, купили сковородок в бомбосховище по 700 тис/шт!!!
https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/14/701174/
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 июня 2023, 20:21
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Когда под руководством самого главного бородача нефедова, запускали ПРОЗОРО все знали что куррупции пришел конец!
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+15
matroskin
matroskin
14 июня 2023, 20:28
#
Очень точно в свое время выразился министр МВД времен януковича: «За 2 месяца моей работы мне с командой удалосьвзять всю преступность под контроль«
И так кругом и на всех уровнях. Вон активист Лещенко понаглядал за УЗ, пришли с обыском, а там тоже диваны с баксами, а как красиво рассказывал пока до корыта не дорвался.
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