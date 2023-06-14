Большинство украинцев (73%) и представителей бизнеса (80%) среди возможных рисков больше всего беспокоит возвращение коррупционных схем в процессы восстановления Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Как восстанавливать Украину», проведенного агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine при поддержке USAID.
Большинство украинцев считают коррупцию главным риском восстановления Украины — опрос
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63% граждан и 73% предпринимателей опасаются отсутствия контроля и, как следствие, хищения государственных средств.
Чтобы нейтрализовать коррупцию, необходимо обеспечить механизмы контроля — так считают 33% населения и 44% представителей бизнеса. Также украинцы выступают за ужесточение уголовной ответственности за коррупцию — 24% и 18% соответственно.
Население в целом имеет довольно размытые представления о том, какие институты должны отвечать за восстановление. Относительное большинство опрошенных (от 42% до 46%) ответственными за поиск финансирования называют бизнес-структуры как национальные, так и международные. На втором месте — власти, в частности, президент и международные донорские организации.
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Контролировать расходы должны почти все институты: от власти всех уровней до общественных активистов и правопорядка. Впрочем, при уточнении основную ответственность за контроль люди возлагают на независимых аудиторов и президента.
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, созданное только в этом году, будет эффективным по мнению 65% населения. Ожидания эффективности среди бизнеса значительно меньше и составляют 49%.
Население и бизнес разделяют позицию, что восстановление Украины будет продолжаться до 10 лет и больше — такое мнение высказали 60% бизнеса и населения.
Главными проблемами страны украинцы называют войну (100%), разрушение инфраструктуры и жилья (98%), а также коррупцию (94%). Безработица считают проблемой 89% опрошенных — особенно остро ее воспринимают женщины. Среди прочего существенными проблемами украинцы считают отсутствие профессионалов во власти, высокую стоимость жизни и низкие доходы.
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Комментарии - 4
Все знают, что еще в 2014 году, яценюк анансировал создание НАЗК с финансированием более ярда гривен (в штате 48 человек) как единственный механизм борьбы с чиновниками коррупционерами.
Так что… не раскачивайте лодку… в Украине коррупции нет!!!
І що той контроль дає? Чим більше людей буде в цьому ланцюжку, тим більше буде вкрадено, бо кожен буде краси собі. За часів СРСР при райвідділку було два дяді ОБХСС звались і красти боялись бо знали що сядуть реально. А зараз НАБУ, САП, НАЗК, ВЕБ і т.д. і половина новин-хто де і скільки вкрав.
Толку з того контролю? Зайдіть на сайт держ.закупівель, там практично кожна покупка космічні ціни (а як копнуть по факту то 30% «закупівель» там взагалі лише на папері), і що, хотіли побачить-дивіться, щось змінилось?
Ось із свіжого, ніхто й не ховається, купили сковородок в бомбосховище по 700 тис/шт!!!
https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/14/701174/
И так кругом и на всех уровнях. Вон активист Лещенко понаглядал за УЗ, пришли с обыском, а там тоже диваны с баксами, а как красиво рассказывал пока до корыта не дорвался.