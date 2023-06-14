Большинство украинцев считают коррупцию главным риском восстановления Украины — опрос

Большинство украинцев (73%) и представителей бизнеса (80%) среди возможных рисков больше всего беспокоит возвращение коррупционных схем в процессы восстановления Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Как восстанавливать Украину», проведенного агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine при поддержке USAID.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

63% граждан и 73% предпринимателей опасаются отсутствия контроля и, как следствие, хищения государственных средств.

Чтобы нейтрализовать коррупцию, необходимо обеспечить механизмы контроля — так считают 33% населения и 44% представителей бизнеса. Также украинцы выступают за ужесточение уголовной ответственности за коррупцию — 24% и 18% соответственно.

Население в целом имеет довольно размытые представления о том, какие институты должны отвечать за восстановление. Относительное большинство опрошенных (от 42% до 46%) ответственными за поиск финансирования называют бизнес-структуры как национальные, так и международные. На втором месте — власти, в частности, президент и международные донорские организации.

Читайте также: Треть украинцев зарабатывают значительно меньше, чем до полномасштабной войны — опрос

Контролировать расходы должны почти все институты: от власти всех уровней до общественных активистов и правопорядка. Впрочем, при уточнении основную ответственность за контроль люди возлагают на независимых аудиторов и президента.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, созданное только в этом году, будет эффективным по мнению 65% населения. Ожидания эффективности среди бизнеса значительно меньше и составляют 49%.

Население и бизнес разделяют позицию, что восстановление Украины будет продолжаться до 10 лет и больше — такое мнение высказали 60% бизнеса и населения.

Главными проблемами страны украинцы называют войну (100%), разрушение инфраструктуры и жилья (98%), а также коррупцию (94%). Безработица считают проблемой 89% опрошенных — особенно остро ее воспринимают женщины. Среди прочего существенными проблемами украинцы считают отсутствие профессионалов во власти, высокую стоимость жизни и низкие доходы.