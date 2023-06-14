Стало известно, где в Украине больше покупали электромобили в мае

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В части новых авто самым популярным электромобилем был Volkswagen ID.4:

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В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто самыми популярными электромобилями были:

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