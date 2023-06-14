В мае автопарк Украины пополнили 2451 автомобиля на электротяге (BEV). При этом больше всего покупали электромобили во Львовской области. Об этом сообщает Укравтопром.
Стало известно, где в Украине больше покупали электромобили в мае
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Наибольшие показатели по регистрациям электрокаров
- Львовская область — 332 ед. (89% подержанные);
- город Киев — 317 ед. (59% подержанные);
- Днепропетровская обл. — 202 ед. (72% подержанные);
- Киевская обл. — 178 ед. (57% подержанные);
- Винницкая обл. — 145 ед. (88% подержанные).
Новые авто
В части новых авто самым популярным электромобилем был Volkswagen ID.4:
- г. Киев — 41 шт.,
- Киевская обл. — 24 шт.,
- Днепропетровская обл. — 17 шт.,
- Львовская обл. — 10 шт.,
- Винницкая обл. — 7 шт.
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Подержанные автомобили, которые ввезли из-за границы
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто самыми популярными электромобилями были:
- Nissan Leaf — во Львовской области (53 шт.), Днепропетровской области (47 шт.), Винницкой области (40 шт.), Киевской области (12 шт.);
- Tesla Model 3 — в Киеве (24 шт.).
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Источник: Минфин
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