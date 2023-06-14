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14 июня 2023, 16:03 Читати українською

Стало известно, где в Украине больше покупали электромобили в мае

В мае автопарк Украины пополнили 2451 автомобиля на электротяге (BEV). При этом больше всего покупали электромобили во Львовской области. Об этом сообщает Укравтопром.

В мае автопарк Украины пополнили 2451 автомобиля на электротяге (BEV).
Фото: pixabay.com

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Наибольшие показатели по регистрациям электрокаров

  • Львовская область — 332 ед. (89% подержанные);
  • город Киев — 317 ед. (59% подержанные);
  • Днепропетровская обл. — 202 ед. (72% подержанные);
  • Киевская обл. — 178 ед. (57% подержанные);
  • Винницкая обл. — 145 ед. (88% подержанные).

Новые авто

В части новых авто самым популярным электромобилем был Volkswagen ID.4:

  • г. Киев — 41 шт.,
  • Киевская обл. — 24 шт.,
  • Днепропетровская обл. — 17 шт.,
  • Львовская обл. — 10 шт.,
  • Винницкая обл. — 7 шт.

Читайте также: В Украине спрос на электромобили в мае вырос на 15%. Названы самые популярные авто

Подержанные автомобили, которые ввезли из-за границы

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто самыми популярными электромобилями были:

  • Nissan Leaf — во Львовской области (53 шт.), Днепропетровской области (47 шт.), Винницкой области (40 шт.), Киевской области (12 шт.);
  • Tesla Model 3 — в Киеве (24 шт.).

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
14 июня 2023, 17:12
#
Львів рулить!:)
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