Суд США временно заблокировал соглашение Microsoft и Activision Blizzard на $69 миллиардов

13 июня судья США удовлетворил запрос Федеральной торговой комиссии США (FTC) о временной блокировке соглашения Microsoft Corp о приобретении производителя видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд и назначил слушание на следующей неделе, пишет Reuters .

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Что известно о блокировке соглашения

Окружной судья США Эдвард Давила назначил двухдневное слушание по запросу FTC о предварительном судебном запрете на 22−23 июня в Сан-Франциско.

Без решения суда Microsoft могла бы закрыть сделку на $69 млрд уже в пятницу, 16 июня.

FTC, обеспечивающая соблюдение антимонопольного законодательства, обратилась к судье с просьбой заблокировать приобретение Activision в начале декабря. Слушание по делу об административном правонарушении должно начаться 2 августа.

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На основании слушаний в конце июня федеральный суд решит, необходим ли предварительный судебный запрет, который будет действовать при административном рассмотрении дела.

Давила сказал, что временный запретительный судебный приказ, изданный во вторник, «необходим для сохранения статус-кво, пока жалоба находится на рассмотрении, и сохранение способности этого суда распорядиться об эффективной помощи в случае, если он решит, что предыдущий судебный запрет оправдан…» .

Microsoft и Activision должны предоставить юридические аргументы против предварительного судебного запрета до 16 июня.

Предыстория

16 мая Microsoft получила от Еврокомиссии одобрение соглашения о приобретении компании Activision Blizzard.

27 апреля Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) заблокировало соглашение американской компании Microsoft о покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard на $68,7 млрд.

18 января 2022 года корпорация Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, одного из самых известных в мире разработчиков и издателей игр. Сумма сделки составляет $68,7 млрд.