Суд США временно заблокировал соглашение Microsoft и Activision Blizzard на $69 миллиардов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июня 2023, 14:52 Читати українською

Суд США временно заблокировал соглашение Microsoft и Activision Blizzard на $69 миллиардов

13 июня судья США удовлетворил запрос Федеральной торговой комиссии США (FTC) о временной блокировке соглашения Microsoft Corp о приобретении производителя видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд и назначил слушание на следующей неделе, пишет Reuters.

13 июня судья США удовлетворил запрос Федеральной торговой комиссии США (FTC) о временной блокировке соглашения Microsoft Corp о приобретении производителя видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд и назначил слушание на следующей неделе, пишет Reuters.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известно о блокировке соглашенияОкружной судья США Эдвард Давила назначил двухдневное слушание по запросу FTC о предварительном судебном запрете на 22−23 июня в Сан-Франциско.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно о блокировке соглашения

Окружной судья США Эдвард Давила назначил двухдневное слушание по запросу FTC о предварительном судебном запрете на 22−23 июня в Сан-Франциско.

Без решения суда Microsoft могла бы закрыть сделку на $69 млрд уже в пятницу, 16 июня.

FTC, обеспечивающая соблюдение антимонопольного законодательства, обратилась к судье с просьбой заблокировать приобретение Activision в начале декабря. Слушание по делу об административном правонарушении должно начаться 2 августа.

Читайте: В ЕС одобрили покупку Activision Blizzard корпорацией Microsoft за $69 миллиардов

На основании слушаний в конце июня федеральный суд решит, необходим ли предварительный судебный запрет, который будет действовать при административном рассмотрении дела.

Давила сказал, что временный запретительный судебный приказ, изданный во вторник, «необходим для сохранения статус-кво, пока жалоба находится на рассмотрении, и сохранение способности этого суда распорядиться об эффективной помощи в случае, если он решит, что предыдущий судебный запрет оправдан…» .

Microsoft и Activision должны предоставить юридические аргументы против предварительного судебного запрета до 16 июня.

Предыстория

16 мая Microsoft получила от Еврокомиссии одобрение соглашения о приобретении компании Activision Blizzard.

27 апреля Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) заблокировало соглашение американской компании Microsoft о покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard на $68,7 млрд.

18 января 2022 года корпорация Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, одного из самых известных в мире разработчиков и издателей игр. Сумма сделки составляет $68,7 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Bely и 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами