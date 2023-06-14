Кабмин утвердил порядок регистрации права собственности на недостроенную недвижимость

Кабинет Министров принял постановление, которым ввел механизм реализации закона «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем». Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

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Недостроенная недвижимость

«В Украине создан правовой механизм для гарантирования государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости. Имплементация этого закона позволит защитить людей, вкладывающих средства в строительство квартиры, от неблагополучных застройщиков», — отметила Шуляк.

Это, по словам депутата, должно восстановить доверие к застройщикам.

«Прозрачный рынок первичной недвижимости и восстановление доверия к строительным компаниям — наша общая маленькая внутренняя победа», — сообщила Шуляк.

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Теперь, согласно положениям закона, застройщик, который захочет продавать квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа должен обязательно зарегистрировать каждый из этих объектов как специальный объект имущественного права в разделе реестра вещных прав.

Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства, данные о себе и конечных бенефициарах.