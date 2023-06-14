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14 июня 2023, 14:10 Читати українською

Кабмин утвердил порядок регистрации права собственности на недостроенную недвижимость

Кабинет Министров принял постановление, которым ввел механизм реализации закона «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем». Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Кабинет Министров принял постановление, которым ввел механизм реализации закона «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем».

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Недостроенная недвижимость

«В Украине создан правовой механизм для гарантирования государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости. Имплементация этого закона позволит защитить людей, вкладывающих средства в строительство квартиры, от неблагополучных застройщиков», — отметила Шуляк.

Это, по словам депутата, должно восстановить доверие к застройщикам.

«Прозрачный рынок первичной недвижимости и восстановление доверия к строительным компаниям — наша общая маленькая внутренняя победа», — сообщила Шуляк.

Читайте: Владельцам уничтоженного в результате войны имущества рассказали, как восстановить утраченные документы на право собственности

Теперь, согласно положениям закона, застройщик, который захочет продавать квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа должен обязательно зарегистрировать каждый из этих объектов как специальный объект имущественного права в разделе реестра вещных прав.

Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства, данные о себе и конечных бенефициарах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
14 июня 2023, 14:27
#
Треба ретельніше обирати забудовника.
+
0
Lamo
Lamo
14 июня 2023, 14:50
#
Наприклад:
Інтергал-Буд надійний чи ні?
GEOS, котрий єдиний з українських будівельників будує також в Європі, надійний чи ні?
+
0
bonv
bonv
14 июня 2023, 14:55
#
Оберіть собі хорошого ріелтора який зможе допомогти і придбати, і продати. Я так вже давно роблю.
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