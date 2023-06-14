Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и обновила текст закона «О виртуальных активах» — законопроект о налогообложении будет представлен 14 июня. Об этом пишет Forbes.
Украина в сентябре может полностью легализовать криптовалюты и ввести налоги — Forbes
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Что известно
Украина может стать первой в Европе страной, которая имплементировала европейские нормы регулирования виртуальных активов МиСА.
«Последние шаги — обновление закона 2021 года «О виртуальных активах» и принятие изменений в Налоговый кодекс, которые позволят государству облагать налогом операции с криптовалютами.
Оба пула перемен уже наработаны. Законопроект о налогообложении будет представлен 14 июня", — пишет издание.
«Надеюсь, закон будет принят в сентябре, а заработает он уже с 2024-го», — заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.
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Если Верховная Рада одобрит законопроекты, обновленное законодательство о виртуальных активах будет иметь следующие ключевые позиции:
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регуляторами рынка будут являться Нацбанк и НКЦБФР;
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по видам виртуальные активы будут распределяться по три категории: токены электронных денег, токены с привязкой к активам, другие виртуальные активы;
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для публичного предложения (выпуска) токенов с привязкой к активам на торгах, эмитент должен быть авторизованным в НКЦБФР юридическим лицом. Для авторизации юрлицо должно оформить белую книгу (по сути проспект эмиссии).
Что с налогами
При этом ставка налогообложения составит 18% инвестиционной прибыли и военный сбор 1,5%. Условие уплаты налога — если общий финансовый результат операций с инвестактивами имеет положительное значение, а полученные в результате этих операций виртуальные активы находятся в собственности плательщика до 365 дней.
По словам Бойко, концепция налогообложения создана по примеру моделей западных стран.
«Если виртуальный актив куплен за 10 000 грн, а продан за 11 000 грн, то облагается налогом разница — 1000 грн», — пояснил он.
Комментарии - 12
Редакція в чергове підтверджує своє нерозуміння ситуації (це я дуже м’яко сформулював).
Податки на дохід від продажу криптовалюти є і зараз, причому вони діють без будь яких умов — податок платиться завжди.
Власне податки були відразу після виникнення криптовалюти бо опадатковується не криптовалюта, а дохід і це правило не залежить від того що саме продається: біткоін чи старий велисипед «Україна».
Новий закон змінить це правило і на відміну від продажу старого смартфона з якого треба обов'язково заплатити податок, з продажу криптовалюти можна буде платити по перше з прибутку, а не з доходу, а по друге тільки тоді коли прибуток власне є бо збиткові операції не опадатковуються — прибутку ж немає.
Ні, не необхідно.
Якби ти сам платив податки то ти б знав що це працює інакше.
В крайнем случае старый телефон, когда он совсем не нужен, можно подарить, чтобы не выкидывать. А в Польше, в отличие от Украины, так просто нельзя выкинуть старую мобилку (можно заявить об утере или нужно утилизировать) — думаю, скоро так и в Украине будет. На мне (в результате покупки) висят смартфон, мой и мамин планшеты, мой и мамин фичефоны. Хорошо, что не плачу за них «налог на телевизор»… А привезенные с Украины (как личные вещи) бомжофоны, бомжосмарт, бомж-планшет, тупофон (отданный маме) в системе не зарегистрированы.
Так само як ти це робиш для будь яких інших податків які ти платиш самостійно.
Коротше як завжди зв’яжися з податковою, а вони тобі потім нарахують.
Сплати хоч раз податок сам — не будеш верзти дурниць про нарахування від податкової.