Украина в сентябре может полностью легализовать криптовалюты и ввести налоги — Forbes

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Что известно

Украина может стать первой в Европе страной, которая имплементировала европейские нормы регулирования виртуальных активов МиСА.

«Последние шаги — обновление закона 2021 года «О виртуальных активах» и принятие изменений в Налоговый кодекс, которые позволят государству облагать налогом операции с криптовалютами.

Оба пула перемен уже наработаны. Законопроект о налогообложении будет представлен 14 июня", — пишет издание.

«Надеюсь, закон будет принят в сентябре, а заработает он уже с 2024-го», — заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.

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Если Верховная Рада одобрит законопроекты, обновленное законодательство о виртуальных активах будет иметь следующие ключевые позиции:

регуляторами рынка будут являться Нацбанк и НКЦБФР;

по видам виртуальные активы будут распределяться по три категории: токены электронных денег, токены с привязкой к активам, другие виртуальные активы;

для публичного предложения (выпуска) токенов с привязкой к активам на торгах, эмитент должен быть авторизованным в НКЦБФР юридическим лицом. Для авторизации юрлицо должно оформить белую книгу (по сути проспект эмиссии).

Что с налогами

При этом ставка налогообложения составит 18% инвестиционной прибыли и военный сбор 1,5%. Условие уплаты налога — если общий финансовый результат операций с инвестактивами имеет положительное значение, а полученные в результате этих операций виртуальные активы находятся в собственности плательщика до 365 дней.

По словам Бойко, концепция налогообложения создана по примеру моделей западных стран.

«Если виртуальный актив куплен за 10 000 грн, а продан за 11 000 грн, то облагается налогом разница — 1000 грн», — пояснил он.