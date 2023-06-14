Украина в сентябре может полностью легализовать криптовалюты и ввести налоги — Forbes

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июня 2023, 8:30 Читати українською

Украина в сентябре может полностью легализовать криптовалюты и ввести налоги — Forbes

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и обновила текст закона «О виртуальных активах» — законопроект о налогообложении будет представлен 14 июня. Об этом пишет Forbes.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и обновила текст закона «О виртуальных активах» — законопроект о налогообложении будет представлен 14 июня.
Фото: pixabay.com

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Украина может стать первой в Европе страной, которая имплементировала европейские нормы регулирования виртуальных активов МиСА.

«Последние шаги — обновление закона 2021 года «О виртуальных активах» и принятие изменений в Налоговый кодекс, которые позволят государству облагать налогом операции с криптовалютами.

Оба пула перемен уже наработаны. Законопроект о налогообложении будет представлен 14 июня", — пишет издание.

«Надеюсь, закон будет принят в сентябре, а заработает он уже с 2024-го», — заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.

Читайте: Украина обновит регулировку криптовалют — СМИ

Если Верховная Рада одобрит законопроекты, обновленное законодательство о виртуальных активах будет иметь следующие ключевые позиции:

  • регуляторами рынка будут являться Нацбанк и НКЦБФР;

  • по видам виртуальные активы будут распределяться по три категории: токены электронных денег, токены с привязкой к активам, другие виртуальные активы;

  • для публичного предложения (выпуска) токенов с привязкой к активам на торгах, эмитент должен быть авторизованным в НКЦБФР юридическим лицом. Для авторизации юрлицо должно оформить белую книгу (по сути проспект эмиссии).

Что с налогами

При этом ставка налогообложения составит 18% инвестиционной прибыли и военный сбор 1,5%. Условие уплаты налога — если общий финансовый результат операций с инвестактивами имеет положительное значение, а полученные в результате этих операций виртуальные активы находятся в собственности плательщика до 365 дней.

По словам Бойко, концепция налогообложения создана по примеру моделей западных стран.

«Если виртуальный актив куплен за 10 000 грн, а продан за 11 000 грн, то облагается налогом разница — 1000 грн», — пояснил он.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+30
BogdanSalov
BogdanSalov
14 июня 2023, 8:51
#
А коли Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку та наші депутати і уряд, все-таки створять функціонуючий фондовий ринок?
+
+15
oriolik
oriolik
14 июня 2023, 9:00
#
На днях прочитал ответ на Ваш вопрос .Звучит он так , когда инвестирование в депутатский корпус перестанет давать 3000%.)
+
0
BogdanSalov
BogdanSalov
14 июня 2023, 9:18
#
Ахаха, найкраща інвестиція! Фондовий ринок по українськи!
+
0
oriolik
oriolik
14 июня 2023, 9:28
#
Мы, Украина, обречены его создать.Печальное состояние пенсионного фонда заставит нас это сделать.
+
0
Три літри
Три літри
14 июня 2023, 9:21
#
та ввести податки

Редакція в чергове підтверджує своє нерозуміння ситуації (це я дуже м’яко сформулював).

Податки на дохід від продажу криптовалюти є і зараз, причому вони діють без будь яких умов — податок платиться завжди.
Власне податки були відразу після виникнення криптовалюти бо опадатковується не криптовалюта, а дохід і це правило не залежить від того що саме продається: біткоін чи старий велисипед «Україна».

Новий закон змінить це правило і на відміну від продажу старого смартфона з якого треба обов'язково заплатити податок, з продажу криптовалюти можна буде платити по перше з прибутку, а не з доходу, а по друге тільки тоді коли прибуток власне є бо збиткові операції не опадатковуються — прибутку ж немає.
+
+15
Ferox
Ferox
14 июня 2023, 10:16
#
Тепер необхідно знайти докази, що операція була прибутковою. Наприклад, в мене біткоіни на власному гаманці, і я переказую їх на біржу, та продаю, ця операція для мене прибуткова чи ні? Як це довести? Можливо я купив їх за максимальну ціну — по 60000.
+
0
Три літри
Три літри
14 июня 2023, 10:42
#
Тепер необхідно знайти докази, що операція була прибутковою.

Ні, не необхідно.
Якби ти сам платив податки то ти б знав що це працює інакше.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 июня 2023, 10:42
#
Або намайнив.
+
0
Три літри
Три літри
14 июня 2023, 10:46
#
Коли намайнив то прибуток дорівнює сумі доходу від продажу.
+
0
mlp711141
mlp711141
14 июня 2023, 10:48
#
А зачем платить налог за СРАМфон? Я и старый хлам не выкидываю, а использую в меру его возможностей. А если сломается совсем — решаю, что с ним делать… Помимо нового смердфона разжалованного до КПК (убраны ненужные мне функции — использую там только мессенджеры, прогноз погоды и расписание PKP Intercity и анализатор голоса и VLC медиаплеер — редко Firefox использую — от гугла только почту оставил), у меня в сумке хламофон с неработающим тач-скоином (мышью управляю, когда мне он нужен с его приложниями), кнопочный фичефон (с него у меня раздача интернета на телефон, планшет и ноутбук) и два кнопочных бомжофона (в них украинские сим-карты для приёма смс, если мне требуется в почту зайти).

В крайнем случае старый телефон, когда он совсем не нужен, можно подарить, чтобы не выкидывать. А в Польше, в отличие от Украины, так просто нельзя выкинуть старую мобилку (можно заявить об утере или нужно утилизировать) — думаю, скоро так и в Украине будет. На мне (в результате покупки) висят смартфон, мой и мамин планшеты, мой и мамин фичефоны. Хорошо, что не плачу за них «налог на телевизор»… А привезенные с Украины (как личные вещи) бомжофоны, бомжосмарт, бомж-планшет, тупофон (отданный маме) в системе не зарегистрированы.
+
0
olskndr
olskndr
14 июня 2023, 10:23
#
У мене криптовалют валом, роками лежать по різних гаманцях і купувалися на різних біржах за різні ціни. Як я буду потім доводити скільки прибутку я отримав і за яку суму я їх купував… Коротше як завжди зв’яжися з податковою, а вони тобі потім нарахують.
+
0
Три літри
Три літри
14 июня 2023, 10:43
#
Як я буду потім доводити скільки прибутку я отримав і за яку суму я їх купував…

Так само як ти це робиш для будь яких інших податків які ти платиш самостійно.

Коротше як завжди зв’яжися з податковою, а вони тобі потім нарахують.

Сплати хоч раз податок сам — не будеш верзти дурниць про нарахування від податкової.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Bely, Ferox, Gari4ek, Kaleso, Kharakternyk, mixerhack, Три літри и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами