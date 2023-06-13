Кабинет министров сегодня, 13 июня, рассмотрит законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, связанных с завершением карантина, установленного через COVID-19. Налоговые льготы действовали три года. Об этом сообщает член Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослав Железняк.
В Украине отменят налоговые льготы в связи с официальным завершением пандемии
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Как отметил депутат, ВОЗ в мае упразднила статус пандемии COVID-19.
«У нас карантин формально еще действует до 30.06.2023, да и судя по внесению такого факта закона правительством, то на этом и завершится», — заявил Железняк.
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Он добавил, что большинство норм и так теряют свою силу после окончания пандемии, но есть два технических изменения:
- по Реестру приобретателей единовременной компенсации субъектам хозяйствования;
- о временном порядке отгрузки этилового спирта для производства дезинфицирующих средств.
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