В Украине отменят налоговые льготы в связи с официальным завершением пандемии

Кабинет министров сегодня, 13 июня, рассмотрит законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, связанных с завершением карантина, установленного через COVID-19. Налоговые льготы действовали три года. Об этом сообщает член Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослав Железняк.

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Как отметил депутат, ВОЗ в мае упразднила статус пандемии COVID-19.

«У нас карантин формально еще действует до 30.06.2023, да и судя по внесению такого факта закона правительством, то на этом и завершится», — заявил Железняк.

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Он добавил, что большинство норм и так теряют свою силу после окончания пандемии, но есть два технических изменения:

по Реестру приобретателей единовременной компенсации субъектам хозяйствования;

о временном порядке отгрузки этилового спирта для производства дезинфицирующих средств.