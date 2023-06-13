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13 июня 2023, 10:01 Читати українською

В Украине отменят налоговые льготы в связи с официальным завершением пандемии

Кабинет министров сегодня, 13 июня, рассмотрит законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, связанных с завершением карантина, установленного через COVID-19. Налоговые льготы действовали три года. Об этом сообщает член Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослав Железняк.

Кабинет министров сегодня, 13 июня, рассмотрит законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины, связанных с завершением карантина, установленного через COVID-19.
Фото: pixabay.com

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Как отметил депутат, ВОЗ в мае упразднила статус пандемии COVID-19.

«У нас карантин формально еще действует до 30.06.2023, да и судя по внесению такого факта закона правительством, то на этом и завершится», — заявил Железняк.

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Он добавил, что большинство норм и так теряют свою силу после окончания пандемии, но есть два технических изменения:

  • по Реестру приобретателей единовременной компенсации субъектам хозяйствования;
  • о временном порядке отгрузки этилового спирта для производства дезинфицирующих средств.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Три літри
Три літри
13 июня 2023, 10:12
#
А що, вже всі вилікувались? А чого тоді посеред літа закликають вакцінуватись, ось навіть якийсь бус приїде щеплення робити.
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
13 июня 2023, 10:21
#
Потому что вколоть дешевле, чем законно утилизировать.
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 июня 2023, 11:14
#
Колите пока бесплатно дают :)
+
0
Три літри
Три літри
13 июня 2023, 12:48
#
Це як в приказці про дармовий оцет?
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