Жители подтопленных районов в Херсонской области получат денежную помощь

Кабинет министров собирается выделить деньги людям, пострадавшим в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Об этом сказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в эфире единого телемарафона.

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Помощь государства

«Премьер-министр поставил задачу разработать проект постановления о денежной помощи жильцам, попавшим в зону бедствия. Это будет единовременная денежная помощь», — сказала она.

Размер выплаты пока не установлен.

Кроме того, эвакуированные херсонцы получат право на получение помощи в качестве внутренне перемещенных лиц.

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«Люди, которые переместились даже в пределах области из зоны подтопления, подпадают под сферы действия постановления, которое определяет их как внутренне перемещенных лиц. Они будут получать выплаты ежемесячно — 2000 и 3000 грн [на взрослых и детей соответственно]», — сказала Верещук.

Кроме того, жители подтопленных районов попадают под закон єВідновлення.

Напомним

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Из-за наводнения погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.