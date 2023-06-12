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12 июня 2023, 18:10 Читати українською

Жители подтопленных районов в Херсонской области получат денежную помощь

Кабинет министров собирается выделить деньги людям, пострадавшим в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Об этом сказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в эфире единого телемарафона.

Кабинет министров собирается выделить деньги людям, пострадавшим в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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Помощь государства

«Премьер-министр поставил задачу разработать проект постановления о денежной помощи жильцам, попавшим в зону бедствия. Это будет единовременная денежная помощь», — сказала она.

Размер выплаты пока не установлен.

Кроме того, эвакуированные херсонцы получат право на получение помощи в качестве внутренне перемещенных лиц.

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«Люди, которые переместились даже в пределах области из зоны подтопления, подпадают под сферы действия постановления, которое определяет их как внутренне перемещенных лиц. Они будут получать выплаты ежемесячно — 2000 и 3000 грн [на взрослых и детей соответственно]», — сказала Верещук.

Кроме того, жители подтопленных районов попадают под закон єВідновлення.

Напомним

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Из-за наводнения погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
matroskin
matroskin
12 июня 2023, 20:59
#
До чого тут «мешканці підтоплених районів»?
В 9-поверхівці 9 поверхів мешканці, а постраждали тільки ті що на 1.
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