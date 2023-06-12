UBS объявил о завершении поглощения Credit Suisse

UBS Group завершила соглашение по приобретению бывшего конкурента Credit Suisse, совершив наибольшее слияние в банковской сфере после финансового кризиса 2008 года, пишет Bloomberg .

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Что известно

Швейцарский банк объявил о закрытии соглашения в открытом письме, которое опубликовано в местных и международных газетах в понедельник, 12 июня.

Процесс поглощения длился более двух месяцев. На прошлой неделе UBS завершил переговоры с правительством Швейцарии по гарантиям на 9 млрд швейцарских франков ($10 млрд) от потенциальных потерь активов Credit Suisse.

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Это соглашение обеспечивает UBS неожиданную прибыль в десятки миллиардов долларов и начинает период сложной интеграции, который, вероятно, приведет к сокращению тысяч рабочих мест, отмечает агентство.

Перед главным исполнительным директором UBS Серджио Эрмотти теперь стоит задача объединить два очень похожих банка и решить, от каких видов деятельности отказаться.

Напомним

Крупнейшее банковское соглашение со времен мирового финансового кризиса приведет к созданию группы, контролирующей активы в размере $5 трлн, что предоставит UBS лидирующие позиции на ключевых рынках.

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В обновленном банке будет работать 120 000 человек по всему миру, хотя он уже объявил, что будет сокращать рабочие места, чтобы сократить расходы.

UBS спешил закрыть сделку в рекордно короткие сроки, надеясь обеспечить большую уверенность для клиентов и сотрудников Credit Suisse и предотвратить увольнения.