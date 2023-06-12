«НоваПэй Кредит», входящая в небанковскую финансовую группу NovaPay, зарегистрировала публичный выпуск трехлетних облигаций серии, А на сумму 100 млн грн. Их можно приобрести сроком от 1 до 18 месяцев, а ставка доходности будет зависеть от срока и составлять 20%. Об этом говорится в сообщении компании.
NovaPay разместила дебютный открытый выпуск облигаций
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
Выплата дохода будет производиться на банковский счет клиента по истечении срока действия соглашения о покупке ценных бумаг — равно как и выплата процентов по депозитам.
Обращение облигаций
Облигации NovaPay уже обращаются на вторичном рынке. Их могут приобрести клиенты, партнеры, сотрудники или любой человек, который пожелает инвестировать в этот инструмент.
Читайте: «Новая почта» размещает облигации на 100 млн под 20% годовых: кому они подойдут
В настоящее время формируется список предзаказов на ценные бумаги. Приобрести облигации можно легко и быстро у специалистов NovaPay, которые подготовят и оформят сделки.
Осенью купить облигации можно будет через мобильное приложение NovaPay и с помощью оператора-кассира в отделении Новой почты.
На общую сумму проданных облигаций NovaPay насчитает 1% годовых и инвестирует эти средства в помощь ВСУ.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 30 мая зарегистрировала отчет о результатах эмиссии процентных необеспеченных облигаций ООО «Новая почта» серии «D» общим номинальным объемом 800 млн грн без осуществления публичного предложения.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделить больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 3
А кроме них есть ФОПы
и единоналожники…