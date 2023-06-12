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12 июня 2023, 11:39 Читати українською

NovaPay разместила дебютный открытый выпуск облигаций

«НоваПэй Кредит», входящая в небанковскую финансовую группу NovaPay, зарегистрировала публичный выпуск трехлетних облигаций серии, А на сумму 100 млн грн. Их можно приобрести сроком от 1 до 18 месяцев, а ставка доходности будет зависеть от срока и составлять 20%. Об этом говорится в сообщении компании.

«НоваПэй Кредит», входящая в небанковскую финансовую группу NovaPay, зарегистрировала публичный выпуск трехлетних облигаций серии, А на сумму 100 млн грн.

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Подробности

Выплата дохода будет производиться на банковский счет клиента по истечении срока действия соглашения о покупке ценных бумаг — равно как и выплата процентов по депозитам.

Обращение облигаций

Облигации NovaPay уже обращаются на вторичном рынке. Их могут приобрести клиенты, партнеры, сотрудники или любой человек, который пожелает инвестировать в этот инструмент.

Читайте: «Новая почта» размещает облигации на 100 млн под 20% годовых: кому они подойдут

В настоящее время формируется список предзаказов на ценные бумаги. Приобрести облигации можно легко и быстро у специалистов NovaPay, которые подготовят и оформят сделки.

Осенью купить облигации можно будет через мобильное приложение NovaPay и с помощью оператора-кассира в отделении Новой почты.

На общую сумму проданных облигаций NovaPay насчитает 1% годовых и инвестирует эти средства в помощь ВСУ.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 30 мая зарегистрировала отчет о результатах эмиссии процентных необеспеченных облигаций ООО «Новая почта» серии «D» общим номинальным объемом 800 млн грн без осуществления публичного предложения.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+2
Dmitrik7
Dmitrik7
12 июня 2023, 11:53
#
Это минус 19,5% налогов и налоговая декларация по итогу года?
+
0
exarus
exarus
12 июня 2023, 13:07
#
Так, звісно
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 июня 2023, 13:55
#
НДФЛ — только для физлиц…
А кроме них есть ФОПы
и единоналожники…
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