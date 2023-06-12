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12 июня 2023, 9:01 Читати українською

В Киеве пригодны только 65% укрытий — КГГА

В Киеве комиссия завершила проведение внеплановой проверки защитных сооружений. В целом, городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проинспектировали все 4655 укрытий и убежищ. Об этом говорится в сообщении КГГА.

В Киеве комиссия завершила проведение внеплановой проверки защитных сооружений.

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Что с укрытиями

Пригодны 3041 объект, то есть 65%, еще 973 (21%) — могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства.

Не соответствует техническим условиям помещений, где могут быть укрытия, — 641 (14%).

«Мы получили от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины финальные результаты проверки, продолжавшейся 10 дней: 65% укрытий определены пригодными к использованию, при этом 15% — вообще без каких-либо замечаний. Эти укрытия имеют необходимое оборудование и оборудование — от принудительной вентиляции и санузлов к средствам пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. Отмечаю, все 65% или 3041 укрытие киевляне могут использовать во время воздушной тревоги и любые манипуляции и искаженные факты по этому поводу только дезориентируют людей, поскольку некоторые чиновники манипулируют цифрами, заявляя о якобы только 15% годных укрытий», — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он добавил, что ситуация с непригодными укрытиями и укрытиями, нуждающимися в обустройстве, в разрезе сфер управления выглядит следующим образом: 851 объект (53%) — относятся к сфере управления районных в городе Киеве государственных администраций, 575 объектов (35%) — относятся к частной форме собственности, 170 объектов (11%) — относятся к государственной сфере управления, 18 объектов (1%) — относятся к сфере управления КГГА.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 июня 2023, 9:05
#
На остальные 35% надо ещё 1,2 млрд.
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0
yarg
yarg
12 июня 2023, 9:09
#
Скорее всего больше.
не верю я что укрытие можно сделать за 30 штук баксов — цену недорогой машинки.
разве что помыть-покрасить. А если реальный ремонт нужен — это намного дороже.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
12 июня 2023, 9:31
#
Укрытия — это цокольные технические этажи или подвальные помещения
в жилых, офисных или производственных зданиях и они уже существуют.

Только их надо обустроить — прибрать мусор, возможно где-то подкрасить
стены, что-бы не «пылили», разобраться с электропроводкой и вечно
текущими коммуникациями, организовать места для размещения людей,
например, установить деревянные лавки, баклажки с водой и т.д…

Для этого даже миллионное финансирование не нужно — было бы желание
поработать пару дней за спасибо…
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 июня 2023, 9:54
#
Это бомбоубежища,а не бункеры для долговременного проживания.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 июня 2023, 9:14
#
За 473 дня войны киевским властям от городских до районных
было всё недосуг обустроить существующие укрытия…
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
12 июня 2023, 9:33
#
Все разворовано.
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
12 июня 2023, 9:33
#
В Одесі в результаті атаки дронів в ніч на 10 червня від вибухової хвилі постраждало 290 квартир у 11 будинках.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 июня 2023, 9:56
#
В результате сбитой ракеты над жилыми кварталами
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