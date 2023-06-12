В Киеве пригодны только 65% укрытий — КГГА

В Киеве комиссия завершила проведение внеплановой проверки защитных сооружений. В целом, городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проинспектировали все 4655 укрытий и убежищ. Об этом говорится в сообщении КГГА.

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Что с укрытиями

Пригодны 3041 объект, то есть 65%, еще 973 (21%) — могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства.

Не соответствует техническим условиям помещений, где могут быть укрытия, — 641 (14%).

«Мы получили от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины финальные результаты проверки, продолжавшейся 10 дней: 65% укрытий определены пригодными к использованию, при этом 15% — вообще без каких-либо замечаний. Эти укрытия имеют необходимое оборудование и оборудование — от принудительной вентиляции и санузлов к средствам пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. Отмечаю, все 65% или 3041 укрытие киевляне могут использовать во время воздушной тревоги и любые манипуляции и искаженные факты по этому поводу только дезориентируют людей, поскольку некоторые чиновники манипулируют цифрами, заявляя о якобы только 15% годных укрытий», — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он добавил, что ситуация с непригодными укрытиями и укрытиями, нуждающимися в обустройстве, в разрезе сфер управления выглядит следующим образом: 851 объект (53%) — относятся к сфере управления районных в городе Киеве государственных администраций, 575 объектов (35%) — относятся к частной форме собственности, 170 объектов (11%) — относятся к государственной сфере управления, 18 объектов (1%) — относятся к сфере управления КГГА.