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11 июня 2023, 14:08 Читати українською

Экономика Украины восстанавливается: Реальный ВВП вырос на 2,4%

В I квартале 2023 г. уменьшение ВВП составило 10,5% по сравнению с предыдущей годовой оценкой Минэкономики в размере минус 14,1%. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, комментируя данные Госстата.

В I квартале 2023 г.

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Рост ВВП

«Такие данные свидетельствуют о том, что экономика Украины адаптируется и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее. Она продолжает работать и преодолевать вызовы войны. И это подтверждается ростом реального ВВП сезонно скорректированного в I квартале 2023 года по сравнению с IV кварталом 2022-го на 2,4%», — отметила она.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Министр также добавила, что поддержкой для бизнеса и населения остаются меры правительства по стабилизации ситуации в энергетике и решению логистических проблем, в том числе с доступом к отдельным морским портам в рамках зернового соглашения.

Кроме того, по словам Свириденко, улучшению ситуации способствует и реализация программ поддержки предприятий, таких как «Доступные кредиты 5−7−9%» и грантовые программы «еРабота», а также международная помощь от стран-партнеров.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, инвестиционная компания Dragon Capital, одна из ведущих на украинском рынке, прогнозирует реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году на 3%, тогда как раньше ожидала его снижение на 0,5%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+51
Vlad UKR
Vlad UKR
11 июня 2023, 15:02
#
Ох и Лапша, кто ее кушает? Рисуют цифры кто как хочет. Спад экономии хуже раза в 5 чем 2014 г, но тут все нормально, а вы там как то держитесь, пока мы тут рисуем красивые цифры и победы в экономике… Напоминает Марафон — все прекрасно четверть населения исчезло половина страны в разрушениях но все хорошо идет по плану.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 июня 2023, 15:24
#
Все йде по плану. Деталі плану будуть відомі пізніше.
+
0
HarryK
HarryK
11 июня 2023, 15:26
#
Все, що ви описали, вже мало свій ефект і було відображено в попередніх комунікаціях і статистиці мінекономіки. Зріст є у порівнянні з економікою, яка вже зазнала вами зазначених втрат. До чого тоді ваш коментар?
+
+57
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 июня 2023, 15:19
#
У ахметова и пинчука доходы выросли благодаря войне. У резидента 95 квартала алексея «17 грн» резникова и чиновников минобороны доходы рвут башню. Не знают куда бабло прятать.
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
11 июня 2023, 15:35
#
Да во власти за 4 года сейчас Топ миллиардерами стали любимцы 73%, пока остальные на фронте в окопах, все по плану Оманскому идет. Уже даже в Рейтинги Форбс вошли становятся новыми Олегархами за год войны по Лиарду взяли легко. Нам Сумно — читать у кого Реальный ВВП вырос на 2,4% Бог им судья!
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