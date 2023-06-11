Экономика Украины восстанавливается: Реальный ВВП вырос на 2,4%

В I квартале 2023 г. уменьшение ВВП составило 10,5% по сравнению с предыдущей годовой оценкой Минэкономики в размере минус 14,1%. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, комментируя данные Госстата.

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Рост ВВП

«Такие данные свидетельствуют о том, что экономика Украины адаптируется и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее. Она продолжает работать и преодолевать вызовы войны. И это подтверждается ростом реального ВВП сезонно скорректированного в I квартале 2023 года по сравнению с IV кварталом 2022-го на 2,4%», — отметила она.

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Министр также добавила, что поддержкой для бизнеса и населения остаются меры правительства по стабилизации ситуации в энергетике и решению логистических проблем, в том числе с доступом к отдельным морским портам в рамках зернового соглашения.

Кроме того, по словам Свириденко, улучшению ситуации способствует и реализация программ поддержки предприятий, таких как «Доступные кредиты 5−7−9%» и грантовые программы «еРабота», а также международная помощь от стран-партнеров.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, инвестиционная компания Dragon Capital, одна из ведущих на украинском рынке, прогнозирует реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году на 3%, тогда как раньше ожидала его снижение на 0,5%.