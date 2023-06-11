10 июня Верховная Рада одобрила во втором чтении правительственные законопроекты № 9051 и № 9052. Они упрощают условия погашения отдельных видов потребительских кредитов для ВПЛ и лиц, проживающих на поврежденных войной территориях. Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.
Переселенцам упростили условия погашения потребительских кредитов
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Требования к заемщикам
Так, на период военного положения и в течение 30 дней после него будет введен механизм обязательной реструктуризации. Он будет действовать при следующих условиях:
- если государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;
- если потребитель является отцом или матерью многодетной семьи, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- если потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает двух минимальных заработных плат.
Заемщики должны постоянно проживать или уехать с территории, на которой ведутся боевые действия или ТОТ, не иметь просроченной задолженности по состоянию на 23 февраля 2022 года.
Законопроект № 9051 также устанавливает запрет требовать просроченную задолженность кредитору и коллекторской компании на период военного положения и в течение 30 дней после его окончания.
Согласно законопроекту № 9052, доходы заемщиков, полученные в результате проведенной реструктуризации, освобождаются от налогообложения.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 1