Переселенцам упростили условия погашения потребительских кредитов

10 июня Верховная Рада одобрила во втором чтении правительственные законопроекты № 9051 и № 9052 . Они упрощают условия погашения отдельных видов потребительских кредитов для ВПЛ и лиц, проживающих на поврежденных войной территориях. Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.

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Требования к заемщикам

Так, на период военного положения и в течение 30 дней после него будет введен механизм обязательной реструктуризации. Он будет действовать при следующих условиях:

если государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;

если потребитель является отцом или матерью многодетной семьи, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

если потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает двух минимальных заработных плат.

Заемщики должны постоянно проживать или уехать с территории, на которой ведутся боевые действия или ТОТ, не иметь просроченной задолженности по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Законопроект № 9051 также устанавливает запрет требовать просроченную задолженность кредитору и коллекторской компании на период военного положения и в течение 30 дней после его окончания.

Согласно законопроекту № 9052, доходы заемщиков, полученные в результате проведенной реструктуризации, освобождаются от налогообложения.