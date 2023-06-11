Рада приняла за основу законопроект о запрете продажи сигарет в Duty Free

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 9315 о запрете продажи сигарет в Duty Free. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram .

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Что известно

«За» законопроект в первом чтении проголосовало 237 народных депутатов.

«Думаю пару миллиардов в бюджет это решение точно должно принести, когда реализуем в целом», — добавил Железняк.

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Документ предлагает запретить на время действия военного положения помещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри) производимых в Украине табачных изделий. А также запретить на время военного положения продажи магазинами беспошлинной торговли более 2 пачек на один чек.

Также документом предлагается провести инвентаризацию остатков табачных изделий, предназначенных для помещения в дьюти фри.

Ранее ВСК Верховной Рады установила, что в прошлом году 15 магазинов беспошлинной торговли продали 20 млн пачек сигарет. На самом деле многие сигареты не доезжают в магазины дьюти-фри, их продают на сторону без уплаты необходимых налогов.