Национальный банк в течение недели, с 5 по 9 июня, купил на межбанковском валютном рынке $15,05 млн и продал $292,69 млн. Отрицательное сальдо составило $277,64 млн против $457,02 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк значительно снизил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $179,38 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $146,04 млн;
- продал $11 040,32 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $10 894,28 млн.
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Источник: Минфин
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