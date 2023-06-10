Нацбанк значительно снизил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 5 по 9 июня, купил на межбанковском валютном рынке $15,05 млн и продал $292,69 млн. Отрицательное сальдо составило $277,64 млн против $457,02 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $179,38 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $146,04 млн;

продал $11 040,32 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $10 894,28 млн.

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