USAID будет выплачивать по 2,2 тысячи пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС

Агентство США по международному развитию (USAID) в течение трех месяцев будет оказывать финансовую помощь украинцам, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает прессслужба USAID в Facebook .

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Так, более тысячи домохозяйств, пострадавших от наводнения получат денежную помощь в размере 22,5 млн грн (примерно $608 тыс.).

«Каждое домохозяйство получит 2200 грн ($60) на человека в течение трех месяцев, в общей сложности до пяти человек на домохозяйство в пострадавших районах», — отметили в Агентстве.

Кроме того, USAID обеспечило питьевой водой более 14 тысяч человек, а также поставляет системы фильтрации воды для общин в Херсонской и Днепропетровской областях.

Также было предоставлено более 10 тыс. литров горючего для поддержки спасательных операций на воде и распределения экстренной помощи. В то же время, были переданы автобусы для эвакуации под руководством правительства и дополнительные лодки для поддержки спасательных работ.

Напомним

«Минфин» писал, что 6 июня российские кафиры совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне. В Укргидроэнерго заявили, что станция не подлежит восстановлению.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что в результате подрыва российскими войсками Каховской ГЭС аграрному сектору Украины может быть нанесен ущерб на $1,5 млрд.