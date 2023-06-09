Стало известно, когда МВФ примет решение о выделении нового транша для Украины на $900 миллионов

Заседание Исполнительного совета МВФ по результатам первого пересмотра программы EFF для Украины и принятие решения о выделении следующего транша запланировано на конец июня. Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникации МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.

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«Все количественные критерии эффективности к концу апреля и структурные контрольные показатели к концу мая были выполнены. И это открывает путь к рассмотрению Исполнительным советом, предварительно запланированным на конец июня», — отметила представитель Фонда.

Она напомнила, что это открывает возможность выделить Украине следующий транш по текущей программе EFF в размере около $900 млн.

Козак также подчеркнула, что украинская экономика продолжает демонстрировать чрезвычайную стойкость. И, по крайней мере, до последней трагедии, связанной с подрывом Каховской ГЭС, динамика указывала на постепенное восстановление украинской экономики в 2023 году.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда в течение года два транша общим объемом $1,8 млрд.

3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от МВФ.