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9 июня 2023, 10:02 Читати українською

Стало известно, когда МВФ примет решение о выделении нового транша для Украины на $900 миллионов

Заседание Исполнительного совета МВФ по результатам первого пересмотра программы EFF для Украины и принятие решения о выделении следующего транша запланировано на конец июня. Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникации МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.

Заседание Исполнительного совета МВФ по результатам первого пересмотра программы EFF для Украины и принятие решения о выделении следующего транша запланировано на конец июня.
Фото: epravda.com.ua

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«Все количественные критерии эффективности к концу апреля и структурные контрольные показатели к концу мая были выполнены. И это открывает путь к рассмотрению Исполнительным советом, предварительно запланированным на конец июня», — отметила представитель Фонда.

Она напомнила, что это открывает возможность выделить Украине следующий транш по текущей программе EFF в размере около $900 млн.

Козак также подчеркнула, что украинская экономика продолжает демонстрировать чрезвычайную стойкость. И, по крайней мере, до последней трагедии, связанной с подрывом Каховской ГЭС, динамика указывала на постепенное восстановление украинской экономики в 2023 году.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда в течение года два транша общим объемом $1,8 млрд.

3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от МВФ.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
zevs1
zevs1
9 июня 2023, 12:20
#
Как говорил Ющенко,
Наберутся кредитов, как с.у.ч.к.а блох, потом не понимают как отдавать.
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