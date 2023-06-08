Binance.US удалит 10 торговых пар и приостановит внебиржевую торговлю

8 июня в 19:00 (покиевскому времени) американское подразделение криптобиржи Binance удалит 10 торговых пар в связке с биткоином и BUSD из раздела расширенной торговли. Об этом пишет Forklog.

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Какие пары удалят

В список вошли: ATOM/BTC, BCH/BTC, DOT/BTC, LRC/BTC, MANA/BTC, UNI/BTC, VET/BTC, XTZ/BTC, HBAR/BUSD и ONE/BUSD.

Платформа планировала удалить несколько торговых пар с USDT, однако, «следуя отзывам сообществам», отменила решение.

Binance.US также объявила о приостановке портала внебиржевой торговли. Компания уведомит пользователей о точной дате отключения «в ближайшие недели и месяцы».

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Напомним

5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и ее CEO Чанпэна Чжао. Регулятор выдвинул 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Позднее появились сообщения, что претензии ведомства аналогичны обвинениям, выдвинутым ведомством против потерпевшей крах криптобиржи FTX и ее дочерней фирмы Alameda Research.

SEC потребовала у суда заморозки активов Binance.US. Представители компании назвали действия регулятора «необоснованными».