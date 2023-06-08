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8 июня 2023, 14:50 Читати українською

Укрэнерго: Из-за подтопления отключено около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области

ГЭС, расположенные на Днепре выше Каховской ГЭС, снижают мощность производства для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы снизить затопление. Из-за подтопления отключены около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области. Об этом заявили в Укрэнерго.

ГЭС, расположенные на Днепре выше Каховской ГЭС, снижают мощность производства для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы снизить затопление.
Фото: bbc.com

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Что с электроэнергией

В госкомпании также подчеркнули, что 7 июня с 20.00 до 23.00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии.

«Импорт и экспорт в эти часы отсутствовали. Напоминаем, аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы. Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E», — объяснили в Укрэнерго.

Читайте: Подрыв Каховской ГЭС: Латвия предоставляет Украине 200 миллионов евро помощи

При этом производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой.

Экспорт электроэнергии отсутствует. Импорт из Словакии предполагается только с 14 до 19 часов.

Читайте: Подрыв Каховской ГЭС. В Укргидроэнерго заявили, что станция не подлежит восстановлению

Напомним

6 июня российские кафиры совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне.

Источник: Минфин
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