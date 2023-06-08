Укрэнерго: Из-за подтопления отключено около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области

Что с электроэнергией

В госкомпании также подчеркнули, что 7 июня с 20.00 до 23.00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии.

«Импорт и экспорт в эти часы отсутствовали. Напоминаем, аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы. Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E», — объяснили в Укрэнерго.

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При этом производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой.

Экспорт электроэнергии отсутствует. Импорт из Словакии предполагается только с 14 до 19 часов.

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Напомним

6 июня российские кафиры совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне.