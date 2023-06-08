Трейдер заработал $2,6 миллиона на акциях Coinbase

Менее чем за полчаса до того, как стало известно, что американский регулятор подал в суд на криптобиржу Binance , один из трейдеров на рынке опционов сделал ставку против Coinbase Global Inc, которая могла принести ему миллионы долларов прибыли. Об этом пишет profinance со ссылкой на Bloomberg.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ставка против Coinbase

В 10:36 утра в понедельник по нью-йоркскому времени на рынке появился блок из 4806 пут-опционов на акции Coinbase со страйком $50 и сроком экспирации в пятницу. Акции компании тогда продавались по $61.77. Примерно через 24 минуты Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила, что подает в суд на Binance Holdings Ltd, что вызвало распродажу по всей криптоиндустрии.

Читайте: Вслед за Binance SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase

К полудню в Нью-Йорке акции Coinbase упали почти на 12%, а опционы, которые были куплены по 18 центов за штуку, продавались уже за 1 доллар — прибыль почти 460%, если продать на пике. И без того выгодная ставка стала еще более прибыльной во вторник после того, как SEC объявила об иске против самой Coinbase.

Акции криптовалютной биржи упали на 21% на открытии торгов, в результате чего стоимость опционов пут достигла $5,65 за штуку. Это означает, что трейдер мог менее чем за сутки превратить инвестиции в размере $86 500 — сумму, потраченную на покупку опционов, — в прибыль в размере $2,6 млн.

Инсайдерская сделка против Coinbase произошла всего через несколько дней после того, как таинственный трейдер сделал крупную «бычью» ставку на оператора газопроводов Equitrans Midstream Corp. прямо перед тем, как формулировка, поддерживающая проект компании, была включена в законопроект о потолке госдолга, что вызвало вопросы о том, не произошла ли утечка данных.

Читайте: SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее главу