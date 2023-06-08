Трейдер заработал $2,6 миллиона на акциях Coinbase

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 июня 2023, 14:29 Читати українською

Трейдер заработал $2,6 миллиона на акциях Coinbase

Менее чем за полчаса до того, как стало известно, что американский регулятор подал в суд на криптобиржу Binance, один из трейдеров на рынке опционов сделал ставку против Coinbase Global Inc, которая могла принести ему миллионы долларов прибыли. Об этомпишет profinance со ссылкой на Bloomberg.

Менее чем за полчаса до того, как стало известно, что американский регулятор подал в суд на криптобиржу Binance, один из трейдеров на рынке опционов сделал ставку против Coinbase Global Inc, которая могла принести ему миллионы долларов прибыли.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ставка против Coinbase

В 10:36 утра в понедельник по нью-йоркскому времени на рынке появился блок из 4806 пут-опционов на акции Coinbase со страйком $50 и сроком экспирации в пятницу. Акции компании тогда продавались по $61.77. Примерно через 24 минуты Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила, что подает в суд на Binance Holdings Ltd, что вызвало распродажу по всей криптоиндустрии.

FIG.1

Читайте: Вслед за Binance SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase

К полудню в Нью-Йорке акции Coinbase упали почти на 12%, а опционы, которые были куплены по 18 центов за штуку, продавались уже за 1 доллар — прибыль почти 460%, если продать на пике. И без того выгодная ставка стала еще более прибыльной во вторник после того, как SEC объявила об иске против самой Coinbase.

Акции криптовалютной биржи упали на 21% на открытии торгов, в результате чего стоимость опционов пут достигла $5,65 за штуку. Это означает, что трейдер мог менее чем за сутки превратить инвестиции в размере $86 500 — сумму, потраченную на покупку опционов, — в прибыль в размере $2,6 млн.

Инсайдерская сделка против Coinbase произошла всего через несколько дней после того, как таинственный трейдер сделал крупную «бычью» ставку на оператора газопроводов Equitrans Midstream Corp. прямо перед тем, как формулировка, поддерживающая проект компании, была включена в законопроект о потолке госдолга, что вызвало вопросы о том, не произошла ли утечка данных.

Читайте: SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее главу

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает OleksiiBusiness и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами