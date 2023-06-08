Украинский SkyUp в следующем году запустит регулярные рейсы в ЕС

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 июня 2023, 11:58 Читати українською

Украинский SkyUp в следующем году запустит регулярные рейсы в ЕС

Украинский лоукостер SkyUp собирается запустить регулярные рейсы в Евросоюзе в 2024 году с помощью мальтийской дочери SkyUp MT. Об этом заявил глава авиакомпании Дмитрий Сероухов в интервью ЭП .

Украинский лоукостер SkyUp собирается запустить регулярные рейсы в Евросоюзе в 2024 году с помощью мальтийской дочери SkyUp MT.
Фото: facebook.com/skyup.aero

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«До конца лета 2023 года планируем открыть продажи на следующий летний сезон, это уже будут регулярные рейсы. То есть, летом 2024 года мы начнем оперирование в ЕС», — заявил Сероухов.

По его словам, сейчас SkyUp работает над программным обеспечением, которое позволит открыть продажу билетов и общаться со всеми аэропортами для обмена информацией.

В настоящее время SkyUp MT имеет в своем флоте один самолет. До конца 2023 г. авиакомпания может взять в лизинг до пяти воздушных судов.

Читайте: Европейское подразделение украинского лоукостера SkyUp начало полеты

Украинский лоукостер начал работу над созданием дочери в Евросоюзе еще в прошлом году. Уже полученный европейский сертификат упростит работу авиакомпании в Европе.

«Ты приходишь в банк открыть счет, а тебе даже дверь не открывают, когда слышат, что ты украинский бизнес. Ты месяцами можешь это делать. […] Европейский сертификат для нас — это возможность полноценно присутствовать в европейском небе», — сказал Сероухов.

Помимо работы в Европе, SkyUp рассуждает об одной стране за пределами ЕС, но у нее есть свои особенности и авиакомпании было бы уместно иметь там свой сертификат.

«Мы уже на пути к получению авторизации и начали этот процесс несколько месяцев назад. Ожидаем, что к осени получим сертификаты и сможем зимой предоставлять свои самолеты в вет-лиз („мокрый лизинг“, — ред.) и для этой части света», — добавил руководитель SkyUp.

В настоящее время флот украинского SkyUp по официальным данным авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737.

Фактический флот включает 10 авиалайнеров, поскольку два самолета заблокированы в аэропорту Хартума в Судане. Мальтийская SkyUp MT летает на одном Boeing 737, который получил из парка материнской компании.

Напомним

«Минфин» писал, что украинский лоукостер SkyUp получил необходимые для выполнения рейсов в ЕС сертификаты и лицензии и зарегистрировал свой офис на Мальте.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
youknow
youknow
8 июня 2023, 12:38
#
Доживем — побачим
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами