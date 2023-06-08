Украинский SkyUp в следующем году запустит регулярные рейсы в ЕС

Украинский лоукостер SkyUp собирается запустить регулярные рейсы в Евросоюзе в 2024 году с помощью мальтийской дочери SkyUp MT. Об этом заявил глава авиакомпании Дмитрий Сероухов в интервью ЭП .

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Что известно

«До конца лета 2023 года планируем открыть продажи на следующий летний сезон, это уже будут регулярные рейсы. То есть, летом 2024 года мы начнем оперирование в ЕС», — заявил Сероухов.

По его словам, сейчас SkyUp работает над программным обеспечением, которое позволит открыть продажу билетов и общаться со всеми аэропортами для обмена информацией.

В настоящее время SkyUp MT имеет в своем флоте один самолет. До конца 2023 г. авиакомпания может взять в лизинг до пяти воздушных судов.

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Украинский лоукостер начал работу над созданием дочери в Евросоюзе еще в прошлом году. Уже полученный европейский сертификат упростит работу авиакомпании в Европе.

«Ты приходишь в банк открыть счет, а тебе даже дверь не открывают, когда слышат, что ты украинский бизнес. Ты месяцами можешь это делать. […] Европейский сертификат для нас — это возможность полноценно присутствовать в европейском небе», — сказал Сероухов.

Помимо работы в Европе, SkyUp рассуждает об одной стране за пределами ЕС, но у нее есть свои особенности и авиакомпании было бы уместно иметь там свой сертификат.

«Мы уже на пути к получению авторизации и начали этот процесс несколько месяцев назад. Ожидаем, что к осени получим сертификаты и сможем зимой предоставлять свои самолеты в вет-лиз („мокрый лизинг“, — ред.) и для этой части света», — добавил руководитель SkyUp.

В настоящее время флот украинского SkyUp по официальным данным авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737.

Фактический флот включает 10 авиалайнеров, поскольку два самолета заблокированы в аэропорту Хартума в Судане. Мальтийская SkyUp MT летает на одном Boeing 737, который получил из парка материнской компании.

Напомним

«Минфин» писал, что украинский лоукостер SkyUp получил необходимые для выполнения рейсов в ЕС сертификаты и лицензии и зарегистрировал свой офис на Мальте.