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8 июня 2023, 10:02 Читати українською

Производители военной техники смогут получить доступные кредиты. Кабмин планирует расширить программу «5-7-9»

Кабинет министров планирует расширить программу льготных кредитов «Доступные кредиты 5−7−9». Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в телеграм-канале.

Кабинет министров планирует расширить программу льготных кредитов «Доступные кредиты 5−7-9».

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Планы Кабмина

«При участии НБУ и представителей государственных банков обсудили пути активизации кредитования бизнеса. В частности, поддержку украинских предприятий, связанных с производством вооружения и военной техники. Это чрезвычайно важно для победы в войне и экономической стабильности», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что во время встречи также обсуждалось состояние присоединения к программе «Доступные кредиты» энергетических предприятий, нуждающихся в восстановлении.

Читайте: Правительство отменило кредиты под 0% по программе «5−7−9»: кто от этого выиграет

«К отопительному сезону должны восстановить 1,7 ГВт генерирующих мощностей. Министерствам дана задача рассмотреть возможность создания отдельных условий кредитования для энергокомпаний», — отметил глава правительства.

Он также указал на важность поддержки бизнеса на деоккупированных территориях и недалеко от фронта.

«В этих регионах предприниматели продолжают работать, сохраняют рабочие места, платят налоги. Должны их поддержать. Заслушал инициативы от Минреинтеграции и Минэкономики», — отметил премьер.

Напомним

В мае Кабмин внес изменения в программу льготного кредитования «5−7−9%», распространив ее на пострадавших от действий российских войск владельцев ТЭС и ТЭЦ.

Ранее Минфин писал, что Минэкономики работает над расширением программы «Доступные кредиты 5−7−9%», в частности, предполагается добавить секторы, которые могут воспользоваться программой с пониженной ставкой.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
8 июня 2023, 11:25
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Краще грант отримати:))
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