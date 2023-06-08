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8 июня 2023, 9:42 Читати українською

Параллельный импорт: Армянские, казахские и гонконгские банки блокируют платежи из россии

Армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплаты за электронику и коммуникационное оборудование от компаний из россии. Об этом пишет российское издание «Коммерсант».

Армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплаты за электронику и коммуникационное оборудование от компаний из россии.
Фото: mind.ua

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Что известно

Последние две недели все чаще происходят случаи, когда казахские, армянские и гонконгские банки блокируют оплату от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 8542, включающей процессоры, микросхемы и т. д.

Один из собеседников пояснил, что это связано с введением десятого пакета санкций США. Ограничения угрожают банкам, сотрудничающим с рф, и касаются, в частности, любого предоставления средств, товаров или услуг в пользу заблокированного или от такого лица.

В результате российским компаниям придется ввозить компоненты, необходимые для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных и другой техники под другими кодами.

«Некоторые коллеги столкнулись с проблемами оплаты компонентов и другой электроники через гонконгские банки», — отметил глава российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Он добавил, что партнеры из Гонконга говорят, что ситуация с платежами тяжелая и связана с санкционным давлением.

В то же время, блокируют оплату не все армянские или гонконгские банки, а сами поставщики начинают использовать «другие способы проведения платежей».

Также контроль над транзакциями санкционной продукции, в том числе электроники усилили казахские банки.

«Прямо у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры и тому подобное невозможно, а через третьи страны — все сложнее и сложнее, поэтому через полгода мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции», — сказал гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Corolla
Corolla
8 июня 2023, 10:25
#
А на фига нам тут эта новость? Они там сам разберутся. Или чисто позлорадствовать?
+
0
bonv
bonv
8 июня 2023, 11:24
#
І добре роблять.
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