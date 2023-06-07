Реальные зарплаты украинцев в частном секторе прекратили падение — Нацбанк

На Украине реальные зарплаты (с учетом инфляции) в частном секторе практически прекратили падение. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

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«Реальные зарплаты в частном секторе на фоне низкой базы сравнения практически прекратили падение, что вместе с индексацией пенсий и выплатами в бюджетном секторе поддержало доходы домохозяйств», — говорится в сообщении.

Прогноз

По данным регулятора, дальнейший рост реальных зарплат будет сдерживаться сложным финансовым состоянием предприятий и высоким уровнем неопределенности.

Во ІІ квартале 2023 года, по опросу Европейской бизнес ассоциации среди малого и среднего бизнеса, большинство компаний (62%) полностью выплачивали зарплаты. В то же время 32% заявляли об отсутствии финансовых резервов, 16% - увольняли работников. Среди крупных международных компаний, по данным ЕБА, полностью выплачивали зарплату в 90%, а финансовые резервы отсутствуют только у 5% компаний.

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Согласно результатам опроса Института экономических исследований большинство предприятий (91%) не планируют изменений в количестве работников.

«Это свидетельствует о стабилизации занятости, впрочем, на значительно более низком уровне, чем до полномасштабной войны», — отметили в НБУ.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что рынок труда стремительно восстанавливается, что создает новые вызовы для работодателей, главный из которых — дефицит квалифицированных кадров.