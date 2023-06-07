Доля восьми бигтехов в индексе S&P500 выросла до 30%. Аналитики заговорили о падении рынка

В начале 2023 года на эти восемь компаний приходилось примерно 22% рыночной капитализации индекса, сообщила газета.

В этом году стоимость NVIDIA выросла более чем вдвое, а бумаги Alphabet — на 44%.

Инвесторы вкладывали средства в технологические компании с высокой капитализацией, в том числе в бумаги Alphabet и NVIDIA на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, а также делая ставку на то, что сильные балансы технологических компаний окажутся устойчивыми в случае экономического кризиса в США.

Некоторые аналитики предупредили, что чрезмерное влияние нескольких акций на индекс может сделать американский фондовый рынок уязвимым для быстрого обвала, если технологический сектор внезапно скорректируется или полностью потеряет популярность у инвесторов.

Индекс S&P 500

Подобная ситуация наблюдалась в сентябре 2020 года, когда внезапный разворот акций технологических компаний привел к обвалу S&P 500 почти на 10% за три недели.

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Воодушевление инвесторов в отношении бигтеха помогло поддержать рынок США. Индекс S&P 500 поднялся почти на 12% в этом году. Он вырос почти на 20% по сравнению с октябрьским минимумом, что может означать переход на территорию «бычьего рынка». Американские фондовые индексы проигнорировали банковский кризис в США и проблемы с повышением потолка государственного долга в США, повышение ставок ФРС, а также опасения по поводу рецессии.

Исторические данные показывают, что когда одновременно растет множество акций, ралли на рынке обычно более устойчивы. Напротив, ограниченный рост в отдельных бумагах часто может предшествовать падению рынка. Количество американских акций, в которых наблюдалось ралли, сократилось, сигнализируя о возможных проблемах впереди, пишет WSJ.