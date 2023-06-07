Nvidia взлетела на 169%, Meta — на 126,5%: как запрыгнуть в их акции сейчас без переплат

Лидерами американского фондового рынка в этом году оказались Nvidia и Meta: их акции уже взлетели на 169% и 126,5% соответственно. Основная причина роста этих компаний — развитие искусственного интеллекта и интерес к метавселенным. Как заработать на развитии этих направлений рассказал Investing. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов статьи.

S&P 500 во многом обязан своему росту представителям технологического сектора: в него входят 70% из 10 крупнейших компаний. Это доминирование подпитывается двумя ключевыми факторами:

Быстрое распространение искусственного интеллекта.

Потенциальный пик процентных ставок.

При поразительном сходстве с 1970-ми 10 ведущих компаний в S&P 500 теперь контролируют впечатляющие 29% веса индекса.

Среди компаний с наибольшим весом в S&P 500 — Exxon Mobil Corp (XOM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) в этом году снизились на 2,6% и 4% соответственно.

Тем не менее, две акции выделяются заметным ростом: Nvidia (NVDA), акции которой взлетели на 169% в 2023 году, и акции Meta (META), которые выросли на 126,5% после падения на 64% в прошлом году.

Время покажет, не поздно ли инвестировать в эти акции, но есть несколько способов сделать это и сейчас, если вы хотите извлечь выгоду из безумия ИИ и метавселенных.

4 ETF с высокой зависимостью от Nvidia

Акции Nvidia растут на буме ИИ, поскольку компания специализируется на разработке чипов и программного обеспечения для приложений искусственного интеллекта.

Рыночная оценка прибыли на акцию в финансовом году составила $7,76, что на 132% больше, по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Есть два варианта для тех, кто хочет добавить акции Nvidia в свой портфель. Первый очевидный — непосредственно их покупка.

Второй вариант — ETF. Существует широкий спектр этих инвестиционных инструментов, где Nvidia представлена широко. Вот 4 примера таких фондов с комиссиями и доходностью в 2023 году:

ProShares Ultra Semiconductors (USD): +122% (комиссия 0,95%).

VanEck Semiconductor (SMH): +42% (комиссия 0,35%).

AXS Esoterica NextG Economy (WUGI): +40,5% (комиссия 0,75%).

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech (VCAR): +40% (комиссия 0,95%).

3 способа извлечь выгоду из развития метавселенных

Meta, ранее известная как Facebook, представляет собой передовой сектор метавселенных, что отражает недавнее изменение названия. Ралли акций на данный момент указывает на веру инвесторов в этот сектор.

Но покупка акций Meta — не единственный способ инвестировать в метавселенные. Вот 3 ETF, которые вы можете рассмотреть вместо этого.

ETF Roundhill Ball Metaverse (METV): этот ETF, запущенный в 2021 году, отслеживает индекс Ball Metaverse. В его состав входят 40 компаний, которые обеспечивают доступ к сектору. Около 80% его активов базируются в Соединенных Штатах, остальные 20% — в Азии.

Franklin Metaverse (FLRA): этот ETF следует индексу инноваций Solactive Global Metaverse, который включает компании, активно участвующие в метавселенных и технологиях.

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Fidelity Metaverse ETF (FMET): ориентирован на компании, которые занимаются разработкой, производством, распространением и продажей продуктов или услуг, связанных с метавселенными.