Стратеги инвестиционного банка Morgan Stanley во главе с Эндрю Шитсом считают, что корпоративные прибыли компаний упадут в 2023 году на 16%. Это затормозит ралли на американском рынке акций и приведет к снижению индекса широкого рынка S&P 500 до 3900 пунктов к концу года, пишет Bloomberg.
В Morgan Stanley ожидают падения S&P 500 до 3900 пунктов к концу года
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Прогноз аналитиков
«Мы считаем, что в настоящее время существует риск снижения доходов в США. Несмотря на то что давление на оценки акций в течение следующих трех месяцев, вероятно, будет оказывать ухудшение ситуации с ликвидностью, мы также ожидаем разочаровывающей прибыли на акцию (EPS) по мере замедления роста выручки и дальнейшего сокращения маржи», — отметили аналитики Morgan Stanley.
Это один из самых «медвежьих» прогнозов из тех, которые отслеживает Bloomberg, отмечает агентство. В Morgan Stanley ожидают, что прибыль S&P 500 на акцию составит $185 против консенсуса в $206.
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На этом фоне аналитики банка советуют присмотреться к акциям компаний защитных секторов экономики и облигациям инвестиционного уровня развитых рынков.
Кроме того, эксперты оптимистично настроены по отношению к акциям Японии, Тайваня и Южной Кореи, а также рекомендуют инвесторам держать в портфеле большую долю государственных облигаций развитых рынков, включая казначейские облигации США с длинным сроком погашения, и доллары.
Напомним
Ранее стратеги инвестиционного банка Goldman Sachs спрогнозировали дальнейший рост японского фондового рынка.
Стратеги отметили, что иностранные инвесторы все еще недооценивают акции Японии, которые, по их мнению, выигрывают от «структурных изменений» в экономике страны.
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Среди позитивных факторов эксперты также отметили запуск новой структуры Токийской фондовой биржи, который направлен на рост доходов акционеров.
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