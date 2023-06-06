В Morgan Stanley ожидают падения S&P 500 до 3900 пунктов к концу года

«Мы считаем, что в настоящее время существует риск снижения доходов в США. Несмотря на то что давление на оценки акций в течение следующих трех месяцев, вероятно, будет оказывать ухудшение ситуации с ликвидностью, мы также ожидаем разочаровывающей прибыли на акцию (EPS) по мере замедления роста выручки и дальнейшего сокращения маржи», — отметили аналитики Morgan Stanley.

Это один из самых «медвежьих» прогнозов из тех, которые отслеживает Bloomberg, отмечает агентство. В Morgan Stanley ожидают, что прибыль S&P 500 на акцию составит $185 против консенсуса в $206.

На этом фоне аналитики банка советуют присмотреться к акциям компаний защитных секторов экономики и облигациям инвестиционного уровня развитых рынков.

Кроме того, эксперты оптимистично настроены по отношению к акциям Японии, Тайваня и Южной Кореи, а также рекомендуют инвесторам держать в портфеле большую долю государственных облигаций развитых рынков, включая казначейские облигации США с длинным сроком погашения, и доллары .

Ранее стратеги инвестиционного банка Goldman Sachs спрогнозировали дальнейший рост японского фондового рынка.

Стратеги отметили, что иностранные инвесторы все еще недооценивают акции Японии, которые, по их мнению, выигрывают от «структурных изменений» в экономике страны.

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Среди позитивных факторов эксперты также отметили запуск новой структуры Токийской фондовой биржи, который направлен на рост доходов акционеров.