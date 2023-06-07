В Украине растет спрос на валюту: как изменился рынок в мае

В мае 2023 г. в Украине наблюдался рост спроса на иностранную валюту. Это привело к резкому увеличению интервенций до $1,96 млрд. При этом разница между наличным и безналичным курсами сохранилась на минимальном уровне. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ .

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост спроса

Регулятор увязывает рост спроса на валюту с началом плановых ремонтов в энергосистеме и закупкой необходимого оборудования.

«Рост чистого спроса на иностранную валюту обусловил увеличение объема интервенций в мае. Спрос на иностранную валюту вырос, прежде всего, со стороны предприятий машиностроения и топливно-энергетического комплекса», — говорится в обзоре.

Читайте: Спрос на валюту растет. Сколько банки ввезли и вывезли валюты из Украины

Кроме того, фиксируется повышение спроса на доллары и евро со стороны банков, чтобы обеспечивать международные расчеты.

В то же время, отклонение курса серого рынка от официального составляет около 2,5%.

Напомним

Национальный банк в течение недели, с 29 мая по 2 июня, купил на межбанковском валютном рынке $11,93 млн и продал $468,95 млн. Отрицательное сальдо составило $457,02 млн против $432,21 млн на прошлой неделе.