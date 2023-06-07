В США достаточно средств для поддержки Украины до конца финансового года — Белый дом

У Соединенных Штатов достаточно средств для того, чтобы продолжать выделение помощи для Украины до конца этого финансового года, который заканчивается осенью. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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«У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца этого финансового года», — сказал он.

Он также отметил, что если администрации понадобится дополнительное финансирование для нужд Украины, она обратится в Конгресс.

Кирби подчеркнул, что сейчас у Украины есть поддержка обеих партий. Он надеется, что это будет продолжаться и дальше.

Напомним

«Минфин» писал, что США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $300 млн, содержащего дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в том числе для стрелкового оружия.

Президент США Джо Байден подписал закон, приостанавливающий действие лимита государственного долга страны до 1 января 2025 года, снимающий угрозу дефолта.