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7 июня 2023, 12:11 Читати українською

Wizz Air сократит время для бесплатной онлайн-регистрации на рейс

Лоукостер Wizz Air анонсировал сокращение времени для прохождения бесплатной онлайн-регистрации для некоторых пассажиров с 12 июня 2023 года. Об этом сообщает avianews.com.

Лоукостер Wizz Air анонсировал сокращение времени для прохождения бесплатной онлайн-регистрации для некоторых пассажиров с 12 июня 2023 года.
Фото: facebook.com/wizzair

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По информации авиакомпании, теперь зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон можно будет в период от 24 до 3 часов до вылета по расписанию. Сейчас этот срок составляет от 48 до 3 часов до вылета.

Кого касаются новые правила

Новые правила касаются пассажиров, купивших билеты по самым дешевым тарифам и не оплативших сбор за выбор места в самолете.

Однако если путешественник оплатил выбор места или купил тариф с этой услугой, он сможет зарегистрироваться на рейс от 30 дней до 3 часов до вылета.

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Новые правила онлайн регистрации Wizz Air с 12 июня

Не выбравшие место пассажиры должны бесплатно зарегистрироваться на рейс онлайн в период от 24 до 3 часов до вылета. Если это не сделать, за регистрацию и получение посадочного талона в аэропорту необходимо будет уплатить сбор 40 евро.

Система регистрации Wizz Air сажает пассажиров даже в рамках одного бронирования в случайном порядке. Это значит, что если не выбрать место, один пассажир может лететь внутри салона, а другой — в хвосте.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Mr Bungle
Mr Bungle
7 июня 2023, 12:38
#
У райан давно так
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