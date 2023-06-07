Лоукостер Wizz Air анонсировал сокращение времени для прохождения бесплатной онлайн-регистрации для некоторых пассажиров с 12 июня 2023 года. Об этом сообщает avianews.com.
Wizz Air сократит время для бесплатной онлайн-регистрации на рейс
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По информации авиакомпании, теперь зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон можно будет в период от 24 до 3 часов до вылета по расписанию. Сейчас этот срок составляет от 48 до 3 часов до вылета.
Кого касаются новые правила
Новые правила касаются пассажиров, купивших билеты по самым дешевым тарифам и не оплативших сбор за выбор места в самолете.
Однако если путешественник оплатил выбор места или купил тариф с этой услугой, он сможет зарегистрироваться на рейс от 30 дней до 3 часов до вылета.
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Новые правила онлайн регистрации Wizz Air с 12 июня
Не выбравшие место пассажиры должны бесплатно зарегистрироваться на рейс онлайн в период от 24 до 3 часов до вылета. Если это не сделать, за регистрацию и получение посадочного талона в аэропорту необходимо будет уплатить сбор 40 евро.
Система регистрации Wizz Air сажает пассажиров даже в рамках одного бронирования в случайном порядке. Это значит, что если не выбрать место, один пассажир может лететь внутри салона, а другой — в хвосте.
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