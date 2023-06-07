Выигрывай бесплатную Зеленую карту на авто. Finance.ua запускает беспроигрышную акцию для автомобилистов

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- Гайд «Платные дороги Европы: что нужно знать»;
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Условия:
- быть подписанным на канал «Эксперты по страхованию Finance.ua» ;
- заполнить форму по ссылке.
Победители будут известны 04.07 и будут определены с помощью сервиса Random.org.
Источник: Минфин
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