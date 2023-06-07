Выигрывай бесплатную Зеленую карту на авто. Finance.ua запускает беспроигрышную акцию для автомобилистов

С 1 июня 2023 по 1 июля 2023 Finance.ua запускает беспроигрышную акцию для автомобилистов с гарантированным подарком.

Регистрируйся по ссылке и подписывайся на ТГ канал «Эксперты по страхованию» — выигрывай Зеленую карту, а также гарантированно получай гайд с лайфхаками по платным дорогам Европы.



Для того чтобы вы не платили огромные штрафы из-за неосведомленности правил европейских дорог, мы разобрались с каждой страной и сделали уникальный гайд для сохранения вашего времени и нервов.

Как принять участие

Участвуй и выигрывай один из призов:

10 Зеленых карточек на легковой автомобиль сроком на 1 месяц (воспользоваться выигрышем победители смогут в течение 6-ти месяцев с момента публикации призов);

30 сертификатов на КАСКО номиналом в 1000 гривен;

Гайд «Платные дороги Европы: что нужно знать»;

Гарантированная скидка на автострахование 15%.

Условия:

быть подписанным на канал «Эксперты по страхованию Finance.ua» ;

заполнить форму по ссылке.

Победители будут известны 04.07 и будут определены с помощью сервиса Random.org.

Выиграть Зеленую карту или другие подарки.