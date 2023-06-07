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7 июня 2023, 10:06 Читати українською

Аналитики предсказали снижение инвестиций в европейские стартапы на $32 миллиарда

Финансирование европейских технологических стартапов, поддерживаемых венчурным капиталом, сократится в 2023 году на 39% по сравнению с 2022-м, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на прогноз Atomico.

Финансирование европейских технологических стартапов, поддерживаемых венчурным капиталом, сократится в 2023 году на 39% по сравнению с 2022-м, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на прогноз Atomico.
Фото: psm7.com

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Прогноз аналитиков

В 2023 году, прогнозируют аналитики инвестфонда, сумма инвестиций составит $51 млрд по сравнению с $83 млрд в 2022-м. При этом и прошлый год был жестким для европейских технологических стартапов — инвестиции в них сократились на 22% (со $106 млрд в 2021-м до $83 млрд).

Ожидается, что на компании на более поздних стадиях финансирования придется 93% общих потерь инвестиций — речь идет о $28 млрд за период с 2022-го по 2023 год.

Финансирование стартапов на ранних стадиях сократилось значительно меньше. В первом полугодии 2023 года финансирование компаний, привлекающих менее $15 млн, составило $8,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд за тот же период прошлого года.

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Причина снижения интереса

Во многом спад финансирования вызван снижением интереса американских инвесторов к акциям технологических компаний, оказавшихся под давлением глобальных факторов, включая войну в Украине и ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы и центробанков крупнейших стран.

Эти факторы побудили инвесторов пересмотреть свои позиции в отношении убыточных технологических компаний, стоимость которых обычно зависит от ожиданий будущих денежных потоков, отмечает CNBC.

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По данным Atomico, в первом квартале 2023 года в Европе были уволены 11 100 человек, работающих в технологических компаниях. Это около 6% от общего количества уволенных в отрасли во всем мире (185 000 человек).

«Мы ожидаем, что повышенный уровень увольнений сохранится до 2023 года. Это всегда неотъемлемая часть природы рыночных циклов», — объяснил телеканалу партнер Atomico Том Вемайер.

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Источник: Минфин
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