Компания Apple анонсировала iOS 17. Что нового

Компания Apple на мероприятии WWDC 2023 представила операционную систему iOS 17, сразу после анонса компания выпустила первые бета-версии iOS 17 и iPadOS 17, пишет Лига.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что изменилось

Вот несколько важнейших изменений в iOS 17, касающихся основных приложений. Входящие вызовы теперь могут отображать собственные постеры для определенных контактов, а также можно будет получать транскрипции автоответчика.

Сообщения (Messages) предлагают простые ответы, стенограммы звуковых сообщений и «регистрацию», которая автоматически сообщает людям, если вы прибыли на встречу или задержались.

FaceTime позволит оставлять сообщения. Обновленный интерфейс стикеров позволит преобразовывать объекты из фотографий и эмодзы в стикеры, добавлять эффекты и даже добавлять стикеры в программы сторонних разработчиков.

Siri стала немного умнее. Вы можете просто сказать «Siri», чтобы задать первую команду, и дальше голосовой помощник будет выполнять команды, не требуя каждый раз произносить ключевое слово.

Читайте: Акции Apple обновили рекорд на фоне возможной презентации нового продукта

Поделиться контактами станет легче. NameDrop позволит делиться контактными данными, просто приблизив свой iPhone к другому устройству.

Проще будет и набирать текст. Искусственный интеллект улучшит автоисправление клавиатуры. Если в тексте есть незнакомое слово, iOS 17 со временем распознает его и добавит в исправление. Голосовой набор стал тоже более точным.

Новое приложение Journal позволит документировать самочувствие, путешествия, тренировки и фото.

Пользователь также сможет превратить свой iPhone в импровизированный умный дисплей с помощью режима ожидания. Следует положить телефон на бок, чтобы получить информацию через виджеты — календарь, музыку или спортивные результаты.

Предварительная версия iOS 17 для разработчиков доступна с 5 июня, а публичная бета-версия выйдет в июле. Обновленная операционная система официально дебютирует этой осенью.