С начала 2023 года в системе Prozorro.Продажи состоялось более 6,5 тыс. успешных аукционов, принесших бюджетам разного уровня 3,29 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба АО «Прозорро.Продажи» в фейсбуке.
Аукционы на Prozorro.Продажи пополнили бюджеты почти на 3,3 миллиарда
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Пополнение бюджета
«За 2023 год в системе Прозорро. Продажи успешно завершилось более 6,5 тыс. онлайн-аукционов, пополнивших бюджеты разных уровней на 3,29 млрд гривен», — говорится в сообщении.
По информации предприятия, более половины этой суммы принесли е-аукционы по продаже активов банков-банкротов (1,74 млрд грн).
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Кроме того, в число наиболее прибыльных направлений входят малая приватизация государственной и коммунальной собственности (441 млн грн), продажа имущества и активов (398 млн грн), продажа и аренда земли (290 млн грн), аукционы в рамках дел о банкротстве (173 млн грн).
Отмечается, что на этапе закрытия сделок находятся более 1,5 тыс. аукционов, которые могут обеспечить еще 1,75 млрд грн поступлений.⠀
По состоянию на 5 июня в системе Prozorro. Продажи объявлено более 4,7 тыс. аукционов.
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