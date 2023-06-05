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5 июня 2023, 19:33 Читати українською

Аукционы на Prozorro.Продажи пополнили бюджеты почти на 3,3 миллиарда

С начала 2023 года в системе Prozorro.Продажи состоялось более 6,5 тыс. успешных аукционов, принесших бюджетам разного уровня 3,29 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба АО «Прозорро.Продажи» в фейсбуке.

С начала 2023 года в системе Prozorro.

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Пополнение бюджета

«За 2023 год в системе Прозорро. Продажи успешно завершилось более 6,5 тыс. онлайн-аукционов, пополнивших бюджеты разных уровней на 3,29 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По информации предприятия, более половины этой суммы принесли е-аукционы по продаже активов банков-банкротов (1,74 млрд грн).

Читайте на аукционах в Prozorro.Продажи заработали уже более 10 миллиардов. Самые прибыльные лоты

Кроме того, в число наиболее прибыльных направлений входят малая приватизация государственной и коммунальной собственности (441 млн грн), продажа имущества и активов (398 млн грн), продажа и аренда земли (290 млн грн), аукционы в рамках дел о банкротстве (173 млн грн).

Отмечается, что на этапе закрытия сделок находятся более 1,5 тыс. аукционов, которые могут обеспечить еще 1,75 млрд грн поступлений.⠀

По состоянию на 5 июня в системе Prozorro. Продажи объявлено более 4,7 тыс. аукционов.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
5 июня 2023, 20:50
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Фонд держмайна продав київський завод «Електронмаш» за 120,8 мільйонів гривень на платформі Prozorro. продажі. Про це стало відомо з даних на сайті Prozorro.Продажі. Завод придбало ТОВ «Інком Рент». За даними «Опендатабот», ТОВ «Інком Рент» було засновано 5 липня 2018 року, директором компанії є Людмила Труфанова, 60% компанії належить ТОВ «Компанія з управління активами «Аріво ессет менеджмент», решта 40% належить ТОВ «Платес-1». Основний вид діяльності компанії: управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Станом на 2020 рік, компанія зареєструвала чистий прибуток на суму 415 700 грн, та активи на суму 8 419 000 грн.
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