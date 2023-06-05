Аукционы на Prozorro.Продажи пополнили бюджеты почти на 3,3 миллиарда

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Пополнение бюджета

«За 2023 год в системе Прозорро. Продажи успешно завершилось более 6,5 тыс. онлайн-аукционов, пополнивших бюджеты разных уровней на 3,29 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По информации предприятия, более половины этой суммы принесли е-аукционы по продаже активов банков-банкротов (1,74 млрд грн).

Читайте на аукционах в Prozorro.Продажи заработали уже более 10 миллиардов. Самые прибыльные лоты

Кроме того, в число наиболее прибыльных направлений входят малая приватизация государственной и коммунальной собственности (441 млн грн), продажа имущества и активов (398 млн грн), продажа и аренда земли (290 млн грн), аукционы в рамках дел о банкротстве (173 млн грн).

Отмечается, что на этапе закрытия сделок находятся более 1,5 тыс. аукционов, которые могут обеспечить еще 1,75 млрд грн поступлений.⠀

По состоянию на 5 июня в системе Prozorro. Продажи объявлено более 4,7 тыс. аукционов.