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5 июня 2023, 12:24 Читати українською

UBS рассчитывает завершить поглощение Credit Suisse уже через неделю — Reuters

Крупнейший банк Швейцарии UBS Group AG заявил, что планирует завершить поглощение Credit Suisse уже 12 июня, создав один крупный швейцарский банк с балансом $1,6 трлн, пишет Reuters.

Крупнейший банк Швейцарии UBS Group AG заявил, что планирует завершить поглощение Credit Suisse уже 12 июня, создав один крупный швейцарский банк с балансом $1,6 трлн, пишет Reuters.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЗавершение сделки«UBS рассчитывает завершить соглашение о приобретении Credit Suisse уже 12 июня 2023 года.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Завершение сделки

«UBS рассчитывает завершить соглашение о приобретении Credit Suisse уже 12 июня 2023 года. В настоящее время Credit Suisse Group AG будет объединена с UBS Group AG», — говорится в заявлении UBS.

После закрытия сделки акции Credit Suisse и американские депозитарные акции (ADS) будут исключены из листинга SIX Swiss Exchange и Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщают UBS.

Читайте: Швейцарский банк UBS купил Credit Suisse

В отдельном заявлении SIX говорится, что акции Credit Suisse будут исключены из листинга не ранее 13 июня.

В рамках поглощения всех акций акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акций, которыми они владели.

Крупнейшее банковское соглашение со времен мирового финансового кризиса приведет к созданию группы, контролирующей активы в размере $5 трлн, что предоставит UBS лидирующие позиции на ключевых рынках.

Читайте также: UBS ведет переговоры о поглощении Credit Suisse — Bloomberg

В обновленном банке будет работать 120 000 человек по всему миру, хотя он уже объявил, что будет сокращать рабочие места, чтобы сократить расходы.

UBS спешил закрыть сделку в рекордно короткие сроки, надеясь обеспечить большую уверенность для клиентов и сотрудников Credit Suisse и предотвратить увольнения.

Источник: Минфин
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