Венчурные инвестиции в криптофирмы в 2023 году составили $3,8 миллиарда

Венчурные инвестиции в криптоотрасль за первые пять месяцев 2023 года составили $3,8 млрд, согласно отчетам криптожурналиста Колина Ву (Wu Blockchain). При этом в мае объем финансирования криптокомпаний упал до самой низкой отметки с января этого года, пишет wublock.substack.com.

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Инвестиции в криптоотрасль

В январе было инвестировано в криптоотрасль $570 млн, в феврале — $950 млн, в марте — $770 млн, в апреле — $820 млн и $760 млн — в мае. Майские объемы упали на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 66% по сравнению с маем 2022 года ($2,23 млрд).



В общей сложности в мае было 93 публично объявленных инвестиционных проекта, пишет Ву, ссылаясь на данные RootData. Это количество на 13% меньше, чем в предыдущем месяце (107 проектов в апреле), и на 40% меньше по сравнению с маем 2022 года (155 проектов).



На инфраструктурные проекты в мае пришлось около 29% финансирования, на DeFi — примерно 18%, на CeFi — около 6% и на NFT/GameFi — около 26%. Приведенные цифры позднее могут оказаться больше, поскольку не обо всех раундах финансирования объявляется в тот же месяц, предупреждает автор.



Только пять компаний привлекли от инвесторов $30 млн и более. Еще три получили от $20 млн до $30 млн.



Лидером в этом списке стала технологическая компания Tools for Humanity, стоящая за Worldcoin — проектом, продвигаемым создателем ChatGPT Сэмом Альтманом. Фирма привлекла $115 млн от инвесткомпаний Blockchain Capital, a16z и других.



Поставщик инфраструктурных решений Auradine привлек $81 млн в раунде финансирования, возглавляемом Celesta Capital и Mayfield. Среди инвесторов также был Стэнфордский университет.



Компания Magic, специализирующаяся на криптовалютных кошельках, собрала $52 млн при оценке около $500 млн в раунде финансирования под руководством PayPal Ventures.

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Компания River Financial, специализирующаяся на связанных с биткоином технологиях и финансовых услугах, завершила раунд финансирования серии B на сумму $35 млн. Ведущим инвестором раунда стала компания Kingsway Capital. Среди других инвесторов — Питер Тиль, Goldcrest, Cygni, M13 и Alarko Ventures.



Майнер Cormint привлек $30 млн в рамках серии, А акционерного финансирования. Раунд возглавили президент компании Джейми МакЭвити и председатель Silicon Labs Нав Суч. Средства Cormint потратит на наращивание вычислительных мощностей на своем флагманском объекте в Форт-Стоктоне (Техас, США).



Инфрастуктурные проекты Story Protocol и Anome Foundation привлекли $29,3 млн и $25 млн соответственно. Стартап Transak из сферы NFT/GameFi собрал $20 млн.